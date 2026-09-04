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Rian Rosendaal

Traducido por

Van Bronckhorst habló con Hadj Moussa: «No he visto a ningún jugador que...»

Feyenoord
A. Hadj Moussa

Giovanni van Bronckhorst no espera que Anis Hadj Moussa acabe saliendo del Feyenoord. Si eso ocurriera, el entrenador no le impediría marcharse. Entonces, el Feyenoord tendrá sus razones, considera el técnico.

Una primera oferta del Al-Ittihad de 30 millones de euros por Hadj Moussa fue rechazada por el Feyenoord. El club de la Saudi Pro League lo intenta este viernes con una segunda propuesta de 37,5 millones de euros.

«Hemos vendido a Ayase Ueda y, en principio, a Anis no. Espero que se quede aquí. Pero, como digo, también hay que mirar qué es lo mejor para el club y para las personas que toman esas decisiones», concluyó Van Bronckhorst este viernes en una comparecencia ante los medios en De Kuip.

«Creo que ese es el camino que debemos seguir. Tenemos que asumir esa realidad y eso lo hacemos todos dentro del Feyenoord, también el cuerpo técnico y los jugadores. Creo que esa es la única manera de afrontarlo y poder mirar hacia adelante de forma positiva», añadió el entrenador del Feyenoord en su análisis sobre el cotizado Hadj Moussa.

Van Bronckhorst ya habló con Hadj Moussa sobre la situación. «No he visto a ningún jugador golpear la mesa con el puño y decir que quiere irse sí o sí. No es así como lo vive él».

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«Tenemos que esperar a ver qué va a pasar. Pero no espero que Anis se vaya. Y si finalmente se va, el club tendrá sus razones», explicó el entrenador, dejando la pelota en el tejado de la directiva del Feyenoord.

«Al final también pueden llegar cantidades que un club no puede rechazar. Ahí es donde el club debe decidir por sí mismo si Anis se va o no. No tengo la sensación de que vayamos hacia eso, pero para nosotros sí es importante retenerlo. Ha sido muy determinante por su número de goles y asistencias», afirmó Van Bronckhorst.

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