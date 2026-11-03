Giovanni van Bronckhorst ha provocado una gran irritación entre los propios aficionados del Feyenoord tras la derrota por 0-3 ante el Inter de Milán. Pese a los tres goles encajados, el entrenador sigue confiando en el portero Tjark Ernst e insiste en que el alemán necesita tiempo para seguir desarrollándose. Esas declaraciones han sentado especialmente mal a los seguidores del Feyenoord, que expresan en masa su incomprensión en FR12.

Tras el partido del martes por la noche, Ziggo Sport volvió a preguntar a Van Bronckhorst cómo afronta la situación de Ernst. «Es un portero con talento que viene de la 2. Bundesliga. Tendrá que progresar con nosotros y eso supone un gran salto, pero tenemos más jugadores que deben dar ese paso», afirmó el técnico en defensa de su guardameta. «Nuestra política también consiste en fichar talentos y darles la oportunidad de desarrollarse. Nos corresponde ayudarlos».

La explicación ha causado mucho malestar entre los aficionados, que consideran que el Feyenoord no debe ser un lugar de formación para un portero al que se le exige rendir al máximo nivel. «Que progrese en el filial», se lee en FR12, mientras otro seguidor escribe: «Puedo entender bastantes cosas de las que dice Gio aquí, pero con Ernst esto ya tiene que acabarse de una vez». También se pide una oportunidad para el segundo portero, Florian Kastenmeier, el fichaje de un nuevo guardameta en invierno y una cesión para Ernst.

«El salto para llegar a nuestro equipo ha resultado ser demasiado grande. Se valoró de forma completamente errónea», sostiene otro aficionado, que a estas alturas siente sobre todo lástima por el portero. Otro subraya que los otros diez jugadores tampoco estuvieron a la altura y que la defensa fue superada con demasiada facilidad en el tercer gol encajado.

Van Bronckhorst señaló en Ziggo Sport que, pese a la clara derrota, había visto aspectos positivos. «Vi a un equipo que quería ir a por el partido. Ya esperábamos que fuera un encuentro en el que podríamos jugar de tú a tú, pero en el que ellos podían crear peligro de la nada», explicó el entrenador. «En una situación así necesitas un poco de suerte para ir creciendo durante el partido, pero encajamos el 0-1 bastante pronto. Eso no ayuda y el segundo fue realmente demoledor».

El Feyenoord tampoco consiguió darle emoción al partido tras el descanso. «En el descanso dije que podíamos crecer en el partido si marcábamos. Pero entonces encajas el tercero y ves que resulta muy difícil jugar», analizó Van Bronckhorst. «El Inter tiene mucha experiencia y no le importa replegarse y crear peligro. Ahí se vio la diferencia de experiencia».

El entrenador también apreció una clara diferencia respecto al anterior partido de la Champions League contra el FC Barcelona. «Contra el Barcelona tuvimos bien el balón en la segunda parte y creamos ocasiones. Hoy no fueron ocasiones realmente elaboradas, porque ves que el Inter se repliega muy rápido», explicó. «Sus jugadores corren hacia atrás para cerrar espacios y entonces tienes que jugar muy bien. En la primera parte, el balón no nos cayó bien por muy poco en el área en un par de ocasiones, y esos son momentos que tenemos que aprovechar».