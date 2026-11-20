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El Feyenoord no podrá contar por ahora con Jeremiah St. Juste. El defensa podría estar de baja hasta el parón invernal, según ha dicho Giovanni van Bronckhorst en la rueda de prensa previa al partido contra el Excelsior.

St. Juste se lesionó el tobillo a finales de octubre. Al principio, la lesión parecía mucho menos grave.

«Esperamos tenerlo listo para la semana que viene. Por tanto, no estará en la convocatoria», aclaró el entrenador del Feyenoord a finales de octubre en una rueda de prensa en el sur de Róterdam.

Ahora que noviembre está a punto de terminar, el Feyenoord sigue sin poder contar con el defensa central. Según Van Bronckhorst, aún podría pasar algún tiempo antes de que esté en condiciones de jugar.

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«La situación de St. Juste, desde luego, no es buena», comienza Van Bronckhorst. «La lesión está durando más de lo que quisiéramos. Esperamos recuperarlo antes del parón invernal».

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El parón invernal comienza el 21 de diciembre. Por tanto, está prácticamente descartado que St. Juste pueda jugar contra el Ajax a finales de noviembre.

Van Bronckhorst subraya que la ausencia de St. Juste se nota mucho. «Con una plantilla tan joven como la nuestra, viene bien contar con algunos jugadores más experimentados».

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Tampoco está claro todavía si Anis Hadj Moussa podrá jugar el sábado contra el Excelsior. «Ha participado en una parte del entrenamiento, pero lo importante es que pueda jugar sin limitaciones».

El técnico no decidirá hasta el viernes por la noche si juega el argelino. Él también sufre una lesión de tobillo.