¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
imago-sport-1083184237.jpgBox to Box Pictures
Rian Rosendaal
Traducido por

Van Bronckhorst apuesta por el Feyenoord que golpeó con dureza

Feyenoord vs FC Utrecht
Feyenoord
FC Utrecht
Eredivisie

El Feyenoord se enfrenta este domingo al mediodía al FC Utrecht y el entrenador Giovanni van Bronckhorst mantiene el once que la semana pasada ganó por un contundente 0-7 en el campo del PEC Zwolle. El partido en De Kuip comienza a las 12:15.

Tjark Ernst vuelve a estar bajo palos en el conjunto de Róterdam. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe y Mika Mármol forman de derecha a izquierda la defensa ante el FC Utrecht.

Tampoco hay sorpresas en el centro del campo del Feyenoord. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël y Oussama Targhalline también serán titulares ante los visitantes de Utrecht por decisión de su entrenador.

Anis Hadj Moussa arranca por la derecha en ataque, con Nacho Ferri como referencia junto a él. Luciano Valente parte desde la izquierda y tiene libertad para irse hacia dentro, de modo que se genere espacio para Mármol.

«Si miras las últimas alineaciones, está muy claro cómo jugamos con Luciano partiendo desde la izquierda. En las últimas semanas ese ha sido el equipo que ha rendido bien. Naturalmente, eso es lo que buscas», explicó Van Bronckhorst el viernes en una comparecencia ante la prensa.

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ

Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Alineación del FC Utrecht: Barkas; Horemans, Didden, Panagiotou; Vesterlund, De Wit, Van den Berg, Zagré; Alarcón, Stepanov, Blake.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google