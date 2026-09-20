El Feyenoord se enfrenta este domingo al mediodía al FC Utrecht y el entrenador Giovanni van Bronckhorst mantiene el once que la semana pasada ganó por un contundente 0-7 en el campo del PEC Zwolle. El partido en De Kuip comienza a las 12:15.

Tjark Ernst vuelve a estar bajo palos en el conjunto de Róterdam. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe y Mika Mármol forman de derecha a izquierda la defensa ante el FC Utrecht.

Tampoco hay sorpresas en el centro del campo del Feyenoord. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël y Oussama Targhalline también serán titulares ante los visitantes de Utrecht por decisión de su entrenador.

Anis Hadj Moussa arranca por la derecha en ataque, con Nacho Ferri como referencia junto a él. Luciano Valente parte desde la izquierda y tiene libertad para irse hacia dentro, de modo que se genere espacio para Mármol.

«Si miras las últimas alineaciones, está muy claro cómo jugamos con Luciano partiendo desde la izquierda. En las últimas semanas ese ha sido el equipo que ha rendido bien. Naturalmente, eso es lo que buscas», explicó Van Bronckhorst el viernes en una comparecencia ante la prensa.

Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Alineación del FC Utrecht: Barkas; Horemans, Didden, Panagiotou; Vesterlund, De Wit, Van den Berg, Zagré; Alarcón, Stepanov, Blake.