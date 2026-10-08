Stéphane Pauwels carga duramente contra Mark van Bommel. Según el periodista belga, el seleccionador de Bélgicano tiene un plan táctico claro y los cambios están muy por debajo del nivel exigido.

Van Bommel tuvo un inicio fuerte, ya que en la Nations League se ganó a Italia y Turquía. Lo que siguió fueron derrotas contra Francia (0-1 y 4-1), aunque después hubo optimismo por el juego mostrado.

Pauwels no quiere saber nada de eso y expresa su queja en el canal francófono LN24. El periodista es crítico con Van Bommel y con las personas que lo nombraron, y no entiende que su predecesor Rudi Garcia tuviera que marcharse tras el Mundial.

«Nuestra gran federación, muy “flamencizada”, con sus jefes flamencos, decide nombrar a un entrenador holandés. Solo ganó la liga y la copa con el Royal Antwerp. Así que nombramos a un seleccionador que también podría haber estado en Mouscron o Poperinge, ellos también lo habrían fichado. ¡Tenía que ser un flamenco!», brama Pauwels.

El experto belga en fútbol se centra después en los cambios de Van Bommel en el partido perdido por 4-1 contra Francia. «Hace lo que le da la gana. Y aun así encajamos cuatro goles», apunta Pauwels sobre el tramo final, en el que los franceses marcaron cuatro veces.

«Van Bommel hace cambios tontos. Pero después del partido sí nos cuenta que hemos dado una buena imagen contra un gran país. Con los anteriores seleccionadores ya habría surgido mucha más crítica. Pero ahora la federación belga de fútbol está simplemente satisfecha», afirma un sorprendido Pauwels.

La selección belga reanuda la Nations League el 12 de noviembre contra Turquía. Tres días después llegará el duelo con Italia.