Van Bommel recibe un mensaje claro tras las enormes críticas: «No tiene por qué dejarse avasallar»

Valentijn Driessen también se ha sumado al debate sobre la entrada del jugador del PSV Ruben van Bommel contra el Ajax (1-3). En su nueva columna en De Telegraaf, el periodista se muestra crítico con la actuación del extremo, aunque también señala de forma expresa al árbitro Sander van der Eijk.

Driessen se remite a una declaración anterior del exárbitro de élite Mario van der Ende. «Un árbitro es corresponsable del nivel de un partido», dijo en su momento. El columnista lo traduce a sus propias palabras. «Un buen árbitro beneficia el nivel y hace que los buenos futbolistas parezcan buenos.»

«Por supuesto, Van Bommel es responsable de sus propios actos. Aun así, Van der Eijk debería haber ayudado a Van Bommel tras su temeraria acción con Aaron Bouwman mostrándole una roja justa en lugar de amarilla. Entonces media Holanda no se le habría echado encima al extremo izquierdo y habría podido reflexionar sobre sus pecados durante dos o tres partidos de sanción», afirma Driessen.

El periodista de 63 años, natural de Westland, observa que ya no se habla del futbolista Van Bommel. «Pero sí del infractor Van Bommel, que es un hot topic. Desde los medios tradicionales hasta las redes sociales, se ha pasado de llamarle criminal a considerarlo inimputable. Tras la falta sobre Bouwman, le recomendaron ayuda psicológica. Quizá esto último no sea tan extraño después de todo lo que está soportando Van Bommel, que acaba de cumplir 22 años.»

Driessen considera que el atacante del PSV debía haber visto la roja sí o sí contra el Ajax. Si no hubiera sido por la falta sobre Bouwman, según el periodista debería haber recibido su segunda amarilla por la «patada ordinaria» a Julian Brandt. «El trato de favor hacia Van Bommel ha avivado el sentimiento de injusticia y eso podría pagarse caro.»

Según Driessen, su acción sobre el defensa del Ajax puede convertirle en un enemigo colectivo en muchos estadios de fútbol neerlandeses. «No es justo, pero no es impensable.» Además, señala a su padre, Mark van Bommel, que como jugador tampoco era popular. «Pero mientras el padre podía repartir y provocar de forma astuta y retorcida, el hijo lo hace a las claras.» A continuación, remite a su acción sobre Etiënne Vaessen contra el FC Groningen (6-1).

Driessen cree que Van Bommel debe corregir pronto su comportamiento si no quiere ganarse una mala reputación. «Esperemos que Van Bommel no caiga en la trampa de las excusas que se le ofrecieron el sábado. Que su comportamiento sea una forma de mentalidad ganadora o que necesite esto para sacar el máximo partido a sus cualidades. Por supuesto, Van Bommel no tiene por qué dejarse avasallar», concluye.