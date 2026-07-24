Van Bommel, oficialmente seleccionador de Bélgica; estos dos neerlandeses serán sus asistentes

Mark van Bommel es oficialmente el nuevo seleccionador de Bélgica. El técnico neerlandés firmó el viernes un contrato con la RBFA hasta la Eurocopa de 2028. Algunos nombres conocidos serán sus asistentes.

«Estoy tremendamente feliz de que Mark van Bommel y sus asistentes hayan aceptado este desafío. Están muy motivados y son ambiciosos, y estoy convencido de que, gracias a su experiencia internacional, tanto como entrenadores como jugadores, están perfectamente capacitados para ayudar a nuestros Diablos Rojos a seguir creciendo, obtener resultados y explotar todo su potencial, tanto individualmente como en equipo», celebra el director deportivo Vincent Mannaert.

«Es un gran honor convertirme en seleccionador de Bélgica. Quiero agradecer a la Real Federación Belga de Fútbol la confianza que deposita en mí. Bélgica dispone de excelentes jugadores y de un enorme potencial. Junto a mi cuerpo técnico, quiero construir un equipo disciplinado y ambicioso, que tenga el valor de plantar cara a los mejores», reaccionó Van Bommel a su nombramiento como seleccionador.

«El éxito nunca está garantizado, pero el trabajo duro, la honestidad y la entrega sí. Vamos a hacer todo lo posible para que este equipo crezca cada día y para que el pueblo belga se sienta orgulloso. Tengo muchas ganas de conocer a los jugadores, al cuerpo técnico y a los aficionados, y de empezar juntos este nuevo capítulo», añade el técnico limburgués.

Boudewijn Zenden, Maarten Martens y Reinier Robbemond asistirán a Van Bommel en la selección belga. Martens todavía ejerció la temporada pasada como entrenador del AZ.

Van Bommel comenzará oficialmente su etapa en Bélgica el 15 de agosto. En septiembre ya llegarán partidos contra, entre otros, Francia en la Nations League.