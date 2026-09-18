Marc Van Bommel, seleccionador de Bélgica, anunció su primera lista de convocados de cara a la disputa de 4 partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA, que comienzan con el enfrentamiento ante Italia el 25 de septiembre, seguido de Francia el 28 de septiembre y Turquía el 2 de octubre, antes de un nuevo duelo con Francia el 5 de octubre, en medio de la ausencia del guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois.

Van Bommel afirmó, durante una rueda de prensa que ofreció para anunciar la lista, que había acordado con Courtois su ausencia de los partidos de la Liga de las Naciones, subrayando al mismo tiempo que la puerta de regreso seguía abierta, y elogiando el nivel del portero belga, al que describió como alguien que "sigue siendo de talla mundial".

La lista incluyó a varias de las figuras más destacadas de Bélgica, encabezadas por Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, junto al joven delantero Mathias Fernández-Pardo.

El técnico confirmó que Youri Tielemans conservará el brazalete de capitán y que tiene la intención de apoyarse, en principio, en un sistema de juego 4-3-3.

Van Bommel explicó que se puso en contacto con Lukaku y que se reunió con De Bruyne en Nápoles, señalando el compromiso de los jugadores de apoyar a la selección dentro del campo y en el vestuario, pero insistió en que no espera que Lukaku dispute los cuatro partidos completos durante el parón internacional.

La lista también registró la ausencia de Axel Witsel, quien anunció su retirada de la selección, y de Jérémy Doku por lesión, junto a Alexis Saelemaekers y Thomas Meunier.

Van Bommel aseguró que la exclusión de Saelemaekers no significa que se le cierre la puerta en el futuro, mientras que a Meunier le aclaró que actualmente prefiere otras opciones, sin considerar terminada su trayectoria internacional.

Van Bommel asumió las riendas de la selección de Bélgica el pasado 15 de agosto, en sustitución de Rudi García, para iniciar su cometido oficial con una serie de enfrentamientos difíciles, en un momento en el que busca reconstruir el equipo manteniendo los elementos de experiencia y dando la oportunidad a una nueva generación de jugadores.

Lista de Bélgica

Porteros: Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt, Yari De Busser.

Defensas: Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kiliann Sildillia, Joaquín Seys, Arthur Theate.

Centrocampistas: Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken.

Delanteros: Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Mathias Fernández-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda, Leandro Trossard.