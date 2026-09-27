Son días magníficos para Mark van Bommel. Su hijo Ruben firmó una gran asistencia en su debut con la selección de Países Bajos y, como seleccionador de Bélgica, supervisó una impresionante victoria por 0-2 sobre Italia.

«Como padre, ver debutar a tu hijo con la selección de Países Bajos ya es de por sí algo bonito», cita este domingo a Van Bommel el Algemeen Dagblad. «Estábamos viendo el partido por el teléfono con gran parte del cuerpo técnico y entonces dio esa asistencia. Fantástico, aunque, por supuesto, me habría gustado estar en el estadio».

El seleccionador del combinado belga considera fantástico que Xavi ya lance a su hijo a los leones. «Xavi es un tipo fantástico. Jugué con él en el Barcelona y era entrenador cuando me enfrenté con el Antwerp al Barça en la Champions League. Que ahora haga debutar a Ruben lo hace doblemente bonito. Ya habíamos tenido un breve contacto antes del parón de selecciones».

Van Bommel se medirá el lunes con otra grandeza. La Francia de Zinédine Zidane visita Bruselas. «Es especial entrenar contra Zidane. Fue un futbolista excepcional. Jugué una vez contra él, con el Barça ante el Real Madrid. Si una maniobra de regate lleva tu nombre, es que no lo has hecho nada mal».

La nota negativa del duelo de la Nations League es la ausencia de Kylian Mbappé, que ha abandonado la concentración de Francia por una lesión de rodilla. «Me parece una pena que Kylian Mbappé no esté, porque como entrenador prefieres jugar contra los mejores. Sin embargo, nuestra manera de jugar no cambia respecto a Italia. Si una vez te superan, no pasa nada, siempre que todos sepan lo que tienen que hacer», transmite Van Bommel a sus jugadores.

Van Bommel todavía no puede decir si Mika Godts será titular el lunes contra Francia. El extremo dejó su carta de presentación ante Italia con un gol precioso. «Le he dicho a Mika que debe seguir intentando las acciones. ¿Le salen mal seis? Entonces lo intentas una séptima vez, porque esa es su gran cualidad».

Godts, en cualquier caso, no rehúye la competencia con Jérémy Doku y Malick Fofana. «Por eso también di el paso al PSG. La competencia es normal en el fútbol de élite».