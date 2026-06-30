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«¡Vamos, Marruecos!»... Abou Treika supera el gran reto frente a Julié

Holanda vs Marruecos
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Egipto

La estrella egipcia habló con seguridad

Las declaraciones de la leyenda egipcia Mohamed Aboutrika, comentarista de «beIN Sports», volvieron a ser tema de conversación tras cumplirse su predicción: la eliminación de Holanda por Marruecos en la ronda de 32 del Mundial 2026.

Tras la goleada 5-1 a Suecia en la fase de grupos, debatió en plató con la leyenda holandesa Ruud Gullit sobre la capacidad de los “Molinos” para avanzar.

Abu Treika consideró que el rendimiento de Holanda ante Suecia —y, antes, en el 2-2 contra Japón— no reflejaba la preparación necesaria para competir por el título, y advirtió de problemas defensivos que podrían surgir ante selecciones de primer nivel.

El egipcio sentenció: «Por el nivel mostrado, Holanda perdería ante Brasil o Marruecos en la siguiente ronda; tiene graves problemas defensivos».

Kluivert rechazó la idea y respondió: «No le tenemos miedo a nadie». Abou Treika sonrió y añadió: «Entonces espero que os enfrentéis a Marruecos».

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Joliet subió la apuesta: «Que venga Marruecos… Los estamos esperando», frase que se viralizó.

Días después, en octavos de final, Marruecos eliminó a Holanda.

Los aficionados compartieron de nuevo el vídeo del debate, recordando que la predicción de la estrella egipcia se cumplió: Marruecos ganó y avanzó, mientras Holanda quedó eliminada.

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