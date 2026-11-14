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El delantero del Atlético de Madrid Julian Alvarez ha asegurado que Argentina seguirá trabajando duro a las órdenes del seleccionador Lionel Scaloni pese a perder por 2-1 ante Uruguay en un amistoso disputado el viernes. En su primer partido desde que su emblemático capitán Lionel Messi se retiró de la selección el mes pasado, los anfitriones cayeron ante los visitantes de Diego Forlan en La Bombonera.

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El delantero marca en Buenos Aires

Alvarez marcó en la segunda parte en Buenos Aires, pero su gol no bastó para evitar la derrota de los subcampeones del Mundial de 2026 ante una escasa afluencia de público local. Después de que Messi, de 39 años, se despidiera el mes pasado con una emotiva victoria sobre Benín tras marcar 126 goles en 208 partidos con la selección, a Argentina le costó superar a una defensa visitante bien organizada. Finalmente, Uruguay resistió y dio al nuevo seleccionador Forlan su tercera victoria al frente del equipo.

El delantero celebra la continuidad del cuerpo técnico

Pese al decepcionante resultado, la selección llegó a la ventana internacional de noviembre animada por la noticia de que Scaloni y su cuerpo técnico habían renovado sus contratos para seguir al frente del equipo nacional mientras una nueva generación toma el relevo de los veteranos que marcaron una era repleta de títulos.

Tras el pitido final, Alvarez habló con los medios que retransmitían el partido sobre cómo estar a la altura de los referentes que ya no están en el equipo: «Vamos a seguir trabajando. Aprendimos y crecimos durante estos años con gente que lo dio todo por la selección; intentamos seguir su ejemplo y predicar con él».

Sobre la reacción del vestuario a la continuidad del seleccionador, el delantero añadió: «Scaloni nos dijo que seguían, y eso nos da confianza y alegría».

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Dos jugadas a balón parado consecutivas castigan a los locales

En una primera parte sin goles, Exequiel Palacios sostuvo el centro del campo por detrás de Enzo Fernandez y Alexis Mac Allister, con Nico Paz y Thiago Almada en las bandas. El portero uruguayo Cristopher Fiermarin frustró las ocasiones de Alvarez y Paz, mientras Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Nunez ayudaron a asentarse a los visitantes.

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Scaloni dio entrada a Matias Soule por Palacios en el descanso, pero una falta lanzada por De Arrascaeta desde la banda izquierda y un toque de Nunez sembraron el desconcierto: el despeje de cabeza de Lisandro Martinez rebotó en la cabeza de Leonardo Balerdi y acabó en propia puerta.

Instantes después de que Geronimo Rulli detuviera un remate de Nunez en el minuto 52, el córner posterior de De Arrascaeta golpeó a Maxi Araujo en el primer palo y entró en la portería con una trayectoria bombeada para poner el 2-0. Uruguay aprovechó el espacio que había dejado Palacios.

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La reacción final no basta para empatar

En busca de volver a meterse en el partido, Scaloni dio entrada a Gianluca Prestianni por Almada. Después, Fiermarin ganó un mano a mano ante Paz tras un pase de Soule, antes de que Fernandez cambiara la orientación del juego en el minuto 72 para que Prestianni centrara y Alvarez marcara con un remate junto al poste. Los laterales Agustin Giay y Roman Vega sustituyeron a Gonzalo Montiel y Medina para los últimos 10 minutos, mientras los locales buscaban el empate. Sin embargo, Alvarez desperdició otra ocasión en el tiempo añadido y Uruguay conservó su ventaja antes de los últimos amistosos de noviembre, previstos para el martes.