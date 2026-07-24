Antonela Roccuzzo, esposa de la estrella Lionel Messi, rompió su silencio tras la fuerte ola de críticas que recibió la selección argentina después de su derrota por un gol a cero ante España en la final del Mundial 2026.

La pareja de la estrella Lionel Messi expresó su apoyo absoluto a la "Albiceleste" a través de su cuenta de "Instagram", donde compartió un mensaje de la escritora y comunicadora Connie Ansaldi que decía: "Orgullosa de ser argentina. Argentina es exactamente como una familia; podemos discutir y pelearnos entre nosotros, pero si viene alguien de afuera y se mete con nosotros, le arrancamos el hígado".

Esta publicación llegó como la primera respuesta franca y directa al feroz ataque que sufrió el equipo tras los hechos y los altercados que se produjeron después de la final.

Tras su regreso a su ciudad natal de Rosario junto a su familia, Antonela también interactuó con una publicación de la cantante argentina María Becerra, quien había interpretado el himno nacional de su país antes del inicio de la final.

Roccuzzo comentó la publicación diciendo: "Que Argentina siga siendo grande para siempre", confirmando así la firmeza de su postura de apoyo a la selección de su país pese a la amplia polémica y el revuelo mediático que rodea el final de la fiesta mundial, según informó la cadena "RMC Sport".