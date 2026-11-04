Valverde tras su gol en el último minuto: es un placer jugar bajo la dirección de este cuerpo técnico

Federico Valverde, estrella del Real Madrid, reveló el secreto de la remontada del conjunto merengue ante su anfitrión, el AEK Atenas griego, la noche de este miércoles.

El Real Madrid transformó su desventaja ante su anfitrión, el AEK Atenas griego, en una victoria agónica y valiosa por 3-2 en el partido disputado la noche de este miércoles, correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones de Europa.

Valverde marcó el gol de la victoria del Real Madrid en el minuto 90+2 para dar al conjunto merengue 3 valiosos puntos.

Valverde dijo en declaraciones a través de la cadena "Movistar": "Fue un partido difícil y complicado. Creo que controlamos el desarrollo del juego. Felicito al equipo por su esfuerzo".

Y continuó: "Su primer gol nos afectó. El equipo mantuvo su juego habitual y el trabajo que hicimos durante la semana. Recuperamos el control y volvimos a sentirnos cómodos. Empezamos a atacar de nuevo e hicimos el mismo esfuerzo que veníamos haciendo".

Sobre la vuelta al marcador ante el AEK, el capitán del Real Madrid aclaró: "El mérito es del cuerpo técnico y de los jugadores por seguir confiando en sus compañeros".

Y agregó: "Es un placer jugar bajo la dirección de este cuerpo técnico. Nunca dejaremos de intentarlo".

Y acerca del gol de la victoria que marcó en los últimos segundos, comentó: "A veces le doy muchas vueltas. Estoy agradecido a mis compañeros de equipo que me dan la confianza para intentarlo".