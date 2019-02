Valverde sobre la participación de Messi: "Queda una sesión de entrenamiento, veremos cómo está"

El entrenador azulgrana y el rosarino decidirán esta tarde su presencia en el Clásico de Copa ante el Real Madrid.

Ernesto Valverde todavía no ha desvelado si Messi jugará ante el Real Madrid: "Queda una sesión de entrenamiento, veremos cómo está", ha dicho el entrenador azulgrana en la rueda de prensa.

"No le he visto todavía. Todavía no sé. Falta una sesión y tenemos que ver y en función de eso, decidiremos".

El atacante arrastra desde el sábado molestias en el muslo. La presencia del rosarino es fundamental para afrontar el choque con las máximas garantías, no en vano Messi le ha marcado al Real Madrid 26 goles en 38 partidos, más que ningún otro jugador en la historia de los Clásicos. Sin embargo, el cuerpo técnico no quiere tomar ningún riesgo con él a sabiendas de que existe un partido de vuelta y que tras ambos choques el calendario seguirá siendo duro. En todo caso, es evidente que las cosas cambian mucho con o sin Messi.

Messi no participó con el resto de sus compañeros en la sesión del lunes tras descansar el domingo y este martes se tomará la decisión definitiva para incluirle en una lista de convocados que será pública sobre las ocho de la tarde, hora española.