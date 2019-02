Valverde: "Vinicius no me condiciona"

El técnico elogia al brasileño pero admite que su planteamiento no depende de su presencia y destaca que "es un partido definitivo".

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de visitar al Real Madrid en el primero de los dos Clásicos consecutivos que el Barcelona disputará en el Santiago Bernabéu. En primera instancia el próximo miércoles el cuadro azulgrana deberá conseguir un empate a dos o más goles o una victoria para asegurar el pase a la final de la Copa del Rey que se disputará en el Benito Villamarín de Sevilla.

Ataque o defensa. "Tenemos que intentar hacerle daño al contrario como hacemos siempre y partimos de la base que si no marcamos no tendremos posibilidades de pasar, nuestra obligación será ir a marcar como hacemos siempre, evidentemente tendremos que protegernos, también".

Ir con todo. "Es un partido definitivo y haremos todo lo posible para ganar".

¿Más difícil la Copa? "En realidad no, todos los partidos de esta envergadura son complicados, digo definitivo porque es una eliminatoria pero el Real Madrid irá a tope y nosotros también, los puntos en la Liga siempre suponen algo más y se nota en la tensión, veo los dos partidos más o menos parejos".

Estado del equipo. "Es un partido definitivo, uno llegará a la final y el otro quedará fuera, no es como la Liga, en la que todo continúa; es un punto y seguido para uno y punto y final para otro, queremos pasar y estamos preparados para intentarlo, tenemos el espíritu competitivo necesario para hacerlo".

¿Momento perfecto? "Antes de encarar partidos importantes queremos ganar y con la victoria del otro día, haciendo cuatro goles ante el rival que lo hicimos, es importante".

Precedentes favorables. "No sirven para decidir el futuro y no nos preocupa tanto analizar los datos como pensar en cómo podemos ganar el miércoles y eso depende de los que jueguen y cómo salgan ellos, veremos qué dice la estadística en función del resultado; en los últimos años el Barcelona ha tenido una gran trayectoria en ese campo pero no nos fijamos en eso".

Arbitrajes. "Estamos tranquilos en cuanto a eso porque sabemos que la polémica está ligada al fútbol, la polémica depende más de las personas que del deporte en si, intentaremos ganar mañana, el resto es accesorio".

Influencia entre Clásicos. "No es normal jugar dos partidos de esta envergadura la misma semana pero ha sucedido y creo que es difícil que se dé el mismo resultado en ambos partidos, no sé qué puede ocurrir pero nuestra intención es separar los dos partidos, el del sábado nos pilla lejísimos, todavía".

Umtiti. "Ayer estaba bastante bien, estábamos expectantes tras el esfuerzo, tomamos una decisión de riesgo, no lo voy a negar, pero pensaba que tenía que hacerlo, le vemos bien y estamos contentos en ese sentido".

Arthur. "Está mejor, el lunes hizo una parte del entrenamiento, no sé cómo lo habrá asimilado y tendremos que verlo en el último entreno pero no es el partido en el que pensaba tenerle disponible, esperemos tenerle pronto, quizá el sábado, es un jugador diferente a los demás".

Fluidez sin Arthur. "Es un gran jugador que nos aporta muchas cosas pero ha habido partidos en los que no ha estado y también hemos hecho grandes partidos, como ante el Espanyol o el Lyon, donde hicimos un partido extraordinario pero faltó acierto, no ponemos excusas cuando nos falta un jugador, ni cuando nos va bien ni cuando nos va mal".

Roberto en la media. "Es una de las posibilidades que mantenemos, puede que empiece de lateral, de centrocampista, que entren Arturo o Aleñá o que no juegue, no voy a decir qué haremos".

Dembélé y el mejor módulo táctico. "Puede ocupar cualquiera de las dos bandas, en el Dortmund lo hacía por la derecha pero es ambidiestro y tiene mucha habilidad, no noto mucho la diferencia porque le noto bien entrando por cualquiera de los dos lados".

Cillessen. "Ayer hizo una parte del entrenamiento y valoraremos luego si juega, ha tenido una buena evolución, mejor de lo que esperábamos, pero tenemos que esperar si entra en la lista".

Vinicius. "Está haciendo una gran temporada, tiene desparpajo y velocidad pero su presencia no me condiciona porque el Real Madrid tiene grandes jugadores".

Penal a Casemiro. "No me digas que no fue una respuesta genial (la de Carvajar, ndr) pero no voy a decir nada, esperemos que el jugador se recupere cuanto antes y lo digo sin ironía".

¿Qué Clásico prefiere ganar? "Voy a pedir todo lo que nos beneficie a nosotros".

Partido cien en el banquillo. "Nos gustaría pasar, tenemos un marcador que no es el que nos gustaría pero el partido está abierto y la eliminatoria, por decidir ante un gran rival, será bonito y atractivo".