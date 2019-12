Valverde se muerde la lengua con Lautaro: "No quiero hablar de él"

El 'txingurri' admite que el argentino le gusta pero rechaza ahondar en él para que no se le vincule todavía más con el Barcelona.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa desde San Siro, donde el martes el cerrará la fase de grupos de la en un partido intrascendente para los catalanes frente a un que se juega la vida.

Ausencia Messi . "Las cosas internas son internas y las decisiones las toma el entrenador en función de lo que cree conveniente, venimos de jugar el sábado por la noche, el año pasado Messi vino pero se quedó fuera de la lista, tres días después teníamos partido ante el y jugó, sabemos qué significa para nosotros y para todo el mundo pero ha habido partidos en los que hemos jugado con él, en algunos nos ha ido bien y en algunos no, pero el año pasado no estuvo en ninguno de los partidos ante el Inter, queremos tener un nivel competitivo alto".

Lautaro . "Está haciendo una gran campaña en el Inter, nos hizo un gol de fuerza corriendo al espacio, se entiende muy bien con Lukaku, sus movimientos mecanizados le dan mucho al juego del Inter, es diferente a Luis pero se trata de dos delanteros natos que están muy cerca del gol".

Lukaku . "Un jugador de una envergadura tan fuerte y logre que cualquiera que choque salga rebotado no es fácil, es un jugador que engaña porque se nos olvida que técnicamente es un gran jugador, está haciendo un gran inicio de campaña, tenemos que tener en cuenta su envergadura y cómo protege la pelota para no precipitarnos".

Sustituir a Suárez . "No quiero hablar de jugadores que están en otros equipos y vamos a jugar contra ellos, hay que respetarlos, no quiero hablar de Lautaro, claro que es bueno, como Lukaku, Godín, Skriniar y todos".

Mala racha de Luis Suárez a domicilio . "No pienso en ello, me lo recuerdan solo en la rueda de prensa, el año pasado hizo un partido enorme, nos interesa lo mucho que genera".

Rakitic . "Ha habido cambios en determinadas posiciones, Ivan ha sido uno de ellos, esperamos que alguno de los que no ha jugado mucho dé un gran nivel como ha hecho Iván, el nivel competitivo es alto".

Riqui . "Le he traído a él, a Morer y a Araujo pero hay que tener en cuenta que Riqui jugó el domingo y todos no se van a vestir, vamos a ver mañana".

Partido intrascendente . "Es la tercera vez que jugamos un partido intrascendente en esta jornada y nunca perdimos, somos el Barcelona y tenemos la obligación de ganar independientemente de que el rival se juegue algo".

Inter . "En la ida nos hicieron un gran encuentro pero hay que competir, el año pasado también se jugaban la clasificación pero no ganaron ante el , nosotros venimos a competir y a intentar ganar, habrá un gran ambiente pero habrá que jugar".

Cambios en el Inter . "Ha cambiado el entrenador y algunos jugadores, sufrimos en casa y aquí hicimos un gran partido, este año está haciendo un gran inicio de temporada con Lukaku y Lautaro, convierten con facilidad".

¿Suplencia de Ter Stegen? . "Mañana jugará Neto, es un gran portero que todavía no ha podido jugar".

Arturo Vidal . "No tengo constancia de que haya habido reuniones, no es algo que hayamos planteado porque no hemos entrado en el mercado de invierno".

Posibles ventas . "No hemos llegado al mercado, no tengo nada que admitir pero el equipo más importante es el nuestro, tenemos que estar preparados para todo y quedan muchos partidos".

Reto . "Es importante y difícil, sabemos que se juegan el pase y nosotros afortunadamente ya estamos clasificados pero tenemos la intención de sacar el partido adelante en un gran ambiente, no logramos ganar el año pasado, a ver si lo logramos mañana".