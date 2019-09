Valverde se acuerda del Madrid y de los penaltis al hablar de crisis en el Barça

Ernesto Valverde compareció en la previa del Barça-Villarreal de Liga donde deben sumar tres puntos para evitar que siga hablando de crisis.

El técnico del es experimentado en esto del fútbol y sabe que de hablarse de crisis a que se deje de hablar de ella puede pasar apenas un partido. Es lo que le ha pasado al eterno rival, a un que de estar en crisis tras ser goleado por el a ganar en y ser líder, apenas han pasado cuatro días.

“En el mundo del fútbol se habla de crisis en tres días y en tres días sales de la crisis, eso es lo que queremos,sumar seis puntos esta semana. Así todo el mundo está mucho más tranquilo”.

El extremeño aseguró que “si atacas bien, es que estás bien colocado y al rival le cuesta sorprenderte a la contra. Esa estadística de equipo más goleado hay que tenerla en cuenta, pero ponerla entre comillas. Quien más ocasiones nos creó fue el Dortmund y no marcó”

Y añadió que “tampoco es normal que nos piten tres penaltis en seis partidos, tampoco es normal que o nos marquen dos goles en casa. Pero no nos gusta esa estadística y la debemos mejorar".

Vuelve Dembélé y se cae Rakitic

La vuelta de Dembélé a la convocatoria ante el es lo más noticiable de una lista de la que se cae Rakitic por decisión técnica, como principal sorpresa.

"Dembélé es desequilibrante, esperamos mucho de él y que pueda mostrar el talento que tiene. Sobre Rakitic siempre me preguntáis siempre por los no que no están. Si no está es porque entra otro"

Defiende a Griezmann

Valverde echó un capote a Griezmann a la hora de valorar su juego y quitarle peso en la inoperancia culé en ataque en los dos últimos partidos.