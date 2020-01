Valverde pasa del mercado y devuelve la titularidad a Arturo Vidal

El chileno regresa al once tras ser suplente en el derbi el mismo día que Samuel Umtiti, que sustituye a Lenglet.

ANÁLISIS

No mentía Ernesto Valverde cuando aseguró que "no me importa el mercado ni me condiciona" a la hora de hacer alineaciones. Es bien sabido que Arturo Vidal se quiere marchar al y que está dispuesto a todo para lograrlo, también a denunciar al club por supuestos impagos atrasados -aunque la AFE diera la razón al -, pero el 'txingurri' no duda lo más mínimo del compromiso del chileno y tras ser suplente en el derbi barcelonés regresa a la titularidad en la zona ancha del cuadro barcelonista ante el Atlético.

De alguna forma es una decisión coherente con la forma de pensar de Valverde. Pocos equipos ponen tanta intensidad en el juego como los hombres de Diego Simeone y en este aspecto Vidal es el futbolista más intenso que tiene, el que suele lucirse en partidos a cara de perro como el que seguramente ha visualizado el entrenador del Barcelona, que escoltará al chileno con Sergio Busquets en el mediocentro y Frenkie De Jong en el interior. Es decir, que no escatima recursos para que Vidal pueda hacer de las suyas y "aparecer desde la segunda línea" como suele destacar de él, no en vano lleva más goles Vidal -seis- que todos los demás centrocampistas.

En defensa también llama la atención la presencia de Samuel Umtiti, que regresa al once para reemplazar a Clément Lenglet y acompañar a Gerard Piqué, que contará con Jordi Alba y Sergi Roberto en los laterales para guarecer un marco que, lesionado Marc-André Ter Stegen, volverá a quedar en manos de Norberto Murara. Donde no hay sorpresa alguna es en ataque. Con Ousmane Dembélé lesionado y Ansu Fati renqueante, la titularidad es para el tridente barcelonista, Antoine Griezmann, Luis Suárez y Leo Messi, el gran dominador de la Supercopa de cuando se habla de récords varios. La oportunidad de seguir haciendo historia pasa por derrotar al Atlético con un once que solo ve dos cambios con respecto al que empató a domicilio del .