Valverde: "No sabía que los jugadores estaban dispuestos a bajarse el sueldo para que viniera Neymar"

El entrenador del Barcelona compareció este viernes y tocó los distintos temas que hacen a la actualidad azulgrana.

Ernesto Valverde, entrenador del FC , compareció este viernes en la previa del partido que enfrentará a su equipo con el en el Ciutat de , por la duodécima jornada de .

"Nuestra intención es desde el comienzo ponernos en cabeza. No comenzamos bien, sobre todo fuera de casa. No estuvimos bien por momentos, pero tampoco sonrió la fortuna. Estamos recuperando posiciones, estamos ahí, pero queda muchísimo y en estos partidos fuera de casa son fundamentales sacarlos", empezó diciendo el preparador azulgrana.

Preguntado acerca de las declaraciones que Gerard Piqué hizo el pasado miércoles, en las que desvelaba que algunos jugadores del Barcelona estaban dispuesto a bajarse el sueldo para que llegara Neymar, Valverde contestó: "No sabía que los jugadores estaban dispuestos a bajarse el sueldo para que viniera Neymar. Tampoco me lo propusieron a mí".

Sobre el Levante, señaló que "son un equipo que intenta presionar alto, que tiene muchas soluciones ofensivas. Generalmente siempre intentan atacar con muchos jugadores y si te quitan el balón tienen futbolistas muy rápidos. Puede pasar cualquier cosa. Estaban un poco inestables, pero el otro día en Anoeta volvieron a ser un equipo reconocible".

Consultado por Antoine Griezmann, suplente ante el , comentó: "Griezmann viene jugando regularmente. No me gusta hablar de discutibles e indiscutibles, pero él está entrando normalmente y seguirá haciéndolo si sigue cumpliendo las expectativas".

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

A Valverde también le preguntaron en sala de prensa si le preocupaba que Piqué se pudiera desenfocar al organizar la nueva Copa Davis. "No creo que sea algo nuevo para él lo de la organización de la Davis. Si veo que le descentra y el nivel baja me preocuparé", respondió.

En cuanto al estado físico de Samuel Umtiti, señaló: "Vamos a ver cómo responde al entrenamiento de hoy y decidiremos. Le han venido unos problemas que ya conocemos del año anterior y la falta de continuidad es por eso. A ver si logramos solucionarlo de una vez. Es bueno tener competencia".

Y en cuanto al también central francés Clement Lenglet, dijo que "es un jugador absolutamente fiable, un gran profesional que se ha asentado en esa posición al poco de llegar el año pasado por los problemas que tuvo Samuel. Su rendimiento es altísimo"

El artículo sigue a continuación

Sobre el regreso de Lionel Messi a la convocatoria de , comentó: "Sabemos que si está Messi activo hay muchas opciones de que le pueda llamar su selección. Lo normal es que vaya regularmente, por lo que no nos descentra para nada".

Preguntado sobre si no le estaba dando demasiados días de descanso a la plantilla, contestó: "Me parecen pocos los días de descanso que he dado hasta ahora. Seguimos con la misma pauta de siempre. Si siguen quitándonos partidos del fin de semana, ¿qué vamos a hacer? Los ingleses dan una semana, nosotros cuatro o cinco...".

Valverde también valoró la frescura que le está dando al equipo Frenkie De Jong: "Estamos alternando jugadores porque tenemos varias posibilidades. Está claro que Frenkie nos ha venido muy bien, nos da mucha frescura, tanto a la hora de tener la pelota como en la salida desde atrás. Desde el punto de vista defensivo nos ayuda mucho y tiene un gran potencial físico. Esperamos aún más de él".