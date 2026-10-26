El uruguayo Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, expresó su alegría por la victoria frente al Barcelona por 2-1 en el Clásico, subrayando que el trabajo en equipo y la capacidad de superar las dificultades fueron la clave del triunfo del conjunto blanco. Además, elogió a sus compañeros Kylian Mbappé y Andriy Lunin tras su brillante actuación en el enfrentamiento.

Valverde, en declaraciones a Real Madrid Televisión, dijo que se siente orgulloso de sus compañeros, señalando que todos los jugadores dan lo máximo de sí dentro del campo, algo que se reflejó en el rendimiento del equipo ante su rival catalán.

Y añadió: "La clave fue trabajar como un solo equipo, saber cómo soportar las dificultades, mantener la posesión y romper la defensa del rival. Estuvimos muy bien, especialmente en la primera parte".

Jugar pese a la lesión

El centrocampista uruguayo abordó su incapacidad de completar el partido debido a problemas físicos, explicando que intentó seguir jugando tras el descanso pese a sentir dolor después de una de las entradas.

Y dijo: "Si el equipo gana, dormiré tranquilo y feliz", asegurando que jugar junto a sus compañeros representa un gran honor para él, tanto dentro del campo como en el vestuario.

Elogio especial para Mbappé y Lunin

Valverde elogió al delantero francés Kylian Mbappé, que marcó los dos goles del Real Madrid en el Clásico, asegurando que trabaja duro y merece seguir brillando y marcando goles.

También dedicó un gran elogio a Andriy Lunin, después de que el guardameta ucraniano realizara una parada decisiva durante el encuentro, diciendo: "Las palabras no alcanzan para describir lo que hizo Lunin hoy".

Explicó que el portero sigue trabajando entre bastidores pese a su escasa participación, sin quejarse, y se mantiene preparado para responder a las necesidades del equipo cuando tiene la oportunidad.

Valverde concluyó sus declaraciones subrayando la importancia de la racha de cinco victorias consecutivas, considerando que le da al Real Madrid un fuerte impulso anímico, aunque insistió en la necesidad de seguir trabajando con mayor esfuerzo para mantener los resultados positivos y competir por los títulos.