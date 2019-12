Valverde: "Extraordinario, sorprendente... no sé definir el gol de Suárez"

El 'txingurri' celebra la victoria ante el Mallorca, elogia a sus jugadores y se rinde ante el taconazo del uruguayo".

REACCIONES

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa tras la victoria por 5 a 2 al antes de visitar al Inter en una última jornada de la fase de grupos de la intrascendente para el cuadro azulgrana.

Movilidad en ataque. "Ha sido un partido en el que se han entendido bien, en el inicio Leo y Luis estaban lesionados y han ido cogiendo la forma sobre la marcha".

Rakitic. "Los resultados y el juego están ahí, es un jugador seguro y siempre lo ha sido, aporta equilibrio y rinde bien, nos está ayudando muchísimo, no tengo planes para el mercado de invierno porque todavía no ha empezado".

Gol de Luis Suárez. "No sé como definirlo, sorprendente, extraordinario... pensaba que buscaba a un compañero porque la jugada era rápida pero cuando he visto el balón dentro me ha parecido sorprendente, un golazo".

De Jong. "Estamos muy contentos con él, por su actitud hacia el juego, la salida que da y la capacidad de recuperación, es buenísimo y los números están ahí a pesar de que con su capacidad de llegada podría finalizar más, es lo que le pedimos, porque tiene un buen remate con ambas piernas, todo llegará".

Sergi Roberto. "Las temporadas van como van, empiezan y tienes una idea y los jugadores juegan en función de una idea pero todo se va ajustando, tenemos la suerte de tener a Nélson y a Moussa, la de lateral derecho es una posición que tenemos bien cubierta, ya veremos si sigue jugando de centrocampista, el problema sería lo contrario".

Determinación. "Tener la semana limpia nos ayuda y que dentro de tres días no juguemos un partido decisivo, algo que nos hemos ganado, también; podemos hacer cambios el martes a pesar de que queremos ganar, estamos muy centrados en el campeonato, quedan tres partidos antes de Navidad y vienen semanas duras".

Presión. "Trabajamos para hacer eso cada día ante todos los equipos, queremos que el contrario no salga rápido ni nos corra a la contra, nos superaron un par de veces y nos hicieron un gol pero supimos solventarlo, nos interesa que el ritmo sea alto".

Goles encajados. "En lo que llevamos de campeonato es el tercer 5-2 que hacemos en casa, no es habitual repetir este marcador tres eces y no me gusta encajar pero pudimos hacer muchos goles en el primer tiempo, no pondré peros porque intentaron atacarnos".

Ivan Rakitic también compareció ante los micrófonos de los medios en la zona mixta.

Partido. "Hemos trabajado muy bien, estamos muy contentos, hicimos un fútbol muy completo en la primera parte y merecimos ganar de esta manera".

Mejorar fuera. "Debemos mejorar fuera de casa, pero si seguimos así en el Camp Nou cogeremos confianza para trasladarlo a cuando viajemos, el otro día dimos un primer paso importante contra el Atlético".

Títulos. "De momento no tenemos que pensar en Liga y Champions, lo que pasará en cinco meses aún está lejos, de momento hay que ir mejorando y, por supuesto, ir a por todo".

El artículo sigue a continuación

Atlético, ¿rival? "El Atlético, como todos, pasa por momentos mejores y peores... pero nosotros tenemos que centrarnos en nosotros y seguir haciendo nuestro trabajo".

Disfrutar. "Lo que quiero es intentar disfrutar, echaba de menos jugar más y lo que quiero es ayudar a mejorar el equipo, dar lo mejor de mí, estoy aquí para ayudar y para disfrutar cada minuto que me den... me tengo que seguir ganando la confianza del míster y los compañeros".

Sensaciones. "Han pasado muchas cosas en los últimos meses, a veces cosas que uno no entiende, pero hay que aceptarlas... he pasado a trabajar, a intentar ganarme mis minutos, como siempre, nadie regala nada. Si puedo jugar no hay mejor sitio para mí que el Barça, el sitio perfecto".