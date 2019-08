Valverde: "Era un día importante para Griezmann, y ha respondido"

El técnico se mostró satisfecho con lo realizado por su equipo y aseguró que lo de Messi no ha sido una recaída

Ernesto Valverde respiró con una victoria contundente después de un arranque dubitativo de la temporada. Tres puntos y goleada, con un punto más a favor, pues Griezmann, el fichaje estrella -de momento-, tuvo una tarde de gloria con dos goles y una asistencia.

Griezmann. "Era un día importante para él porque había ausencias y es un fichaje y ha respondido, se le ha visto muy metido desde el primer equipo se enganchaba desde arriba a la línea de medios y él tiene un gran desmarque. Si nuestros jugadores de delante entran en juego tenemos muchas posibilidades de ganar".

Ansu Fati. "Tiene mucho desparpajo, va al espacio, se enfrenta en el uno contra uno... Es el jugador más joven que he hecho debutar nunca, pero como pasa con los veteranos, nos fijamos en el rendimiento, nos puede dar un buen rendimiento y por eso le he hecho debutar. Cada jugador tiene su momento, es el caso de Carles Pérez el año pasado vino a la pretemporada, este año ha estado mejor, se le ve más hecho. Ansu nos ha sorprendido porque tiene cualidades, ya veremos que será en el futuro"

Messi y una recaída. "No tenía buenas sensaciones, no pensamos que haya recaído, tenía alguna pequeña molestia y ya dijimos que no vamos a forzar a ningún jugador, tampoco a él".

El gol. "Es fundamental que se sumen jugadores que hagan goles. El hecho de que Griezmann marque le da cierta seguridad, Carles Pérez también, Jordi Alba es habitual, Arturo tiene mucha llegada y puede abrir partidos. Cuando fallan jugadores es importante que saquemos los partidos adelante".

Neymar. "Mientras el mercado esté abierto me preguntan por todos ellos. Vamos a ver qué ocurre".

Evolución del partido. "Me estaba gustando el juego, pero al final si ves que vas perdiendo siempre piensas que puedes cambiar cosas. Con el 0-1 mandé calentar a Vidal, era una alternativa. A pesar de todo necesitábamos marcar. El 1-1 nos hizo bien, incluso pudimos hacer el segundo. El ritmo del partido fue alto y a nosotros nos interesa"