Valverde: "En 2020 seguiremos igual con el VAR"

El txingurri pasa de los lamentos por el VAR, recuerda que "está para ayudar pero quien decide es el árbitro" y apunta que nada cambiará el nuevo año.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de disputar el último partido del año 2019 frente al y con el objetivo de volver a puntuar de tres en tres después de empatar en el Clásico del pasado miércoles en el Camp Nou.

Control del Clásico. "Siempre me fijo en lo que creo que provoca ciertas situaciones, nosotros creamos las ocasiones más claras pero ellos nos dominaron por momentos, a veces por estrategia pero todo se basó en la presión alta que realizaron y si nosotros éramos capaces de salvarla".

Quejas arbitrales del . "Con el VAR no se acaba la polémica, está unida al fútbol porque da mucho de si, tanta gente hablando en tantas tertúlias, al final se nos olvida que el VAR está para ayudar pero que el que decide es el árbitro, hay días que hay que adaptarse a uno y otros, a otro; tengo la sensación de que en 2020 seguiremos igual".

Carta de Bartomeu a Rubiales. "La semana que viene habrá otro equipo que se queje, seguirán ocurriendo cosas de estas porque nadie es infalible y todo está sujeto al criterio de un juez que valora cada acción, hablemos de cosas interesantes".

¿Carta con efecto en RFEF? "El Clásico da mucho de si, hemos estado dos meses jugándolo este año, y el post Clásico también da mucho de si, unos nos dedicamos al fútbol en el campo y otros en la prensa, todos tenemos que comer y es normal que se hable pero a mí no me interesa porque no arreglamos nada, la polémica seguirá existiendo y que cada uno lo vea como quiera".

Busquets. "Esperamos que esté, hoy no tenía fiebre y entrenó con normalidad, mañana estará mejor y pensamos que puede jugar".

Alavés. "Tienen dos delanteros que les marcan el estilo y es verdad que no viven una racha de resultados muy buena pero en los últimos años nos han complicado la vida, son un equipo al que nos cuesta ganar, se defiende bien e intentará salir a la contra, es el último partido del año, lo jugamos en casa y queremos despedirnos con buen sabor de boca".

¿Temporada más dura? "Será dura como lo han sido todas pero es cierto que este año no tenemos la ventaja de los dos anteriores pero estamos en buena posición y sabemos que se decide en primavera, ahí tendremos que estar bien colocados y veremos si podemos conseguir los objetivos, ojalá los rivales no fueran tan fuertes pero este año hemos pinchado todos y está todo más igualado".

Valoración del año. "La fotografía es buena a pesar de que hay cosas que nos gustaría mejorar, tenemos una exigencia muy alta y para que todos estén contentos tenemos que ser superiores al contrario siempre y no siempre lo hemos conseguido, sabemos lo que conlleva y nos hace estar siempre en guardia; en 365 días da tiempo para todo, momentos buenos y malos que todos recordamos y que queremos superar pero es parte de la vida, ganar y perder, y el fútbol es como la vida misma solo que concentrado en noventa minutos, hay frustraciones y alegrías y hay que aceptar nuestros errores para mejorarlos a la vez que disfrutamos de lo conseguido".

El artículo sigue a continuación

Refuerzos. "No pienso en eso, pienso en los que tengo".

Salidas en invierno. "Al revés pero parecido, cuento con los que tengo, también con Todibo, y no espero modificaciones a pesar de que no sé qué ocurrirá, los que estamos somos los que tenemos que sacarlo adelante".

Vacaciones navideñas de los jugadores. "Mantendremos la estructura de años anteriores, los que están lejos y no están lesionados tendrán un día más, especialmente los sudamericanos, que durante el año son los más penalizados, pero todos se llevan un plan de trabajo, está bien que haya días de descanso pero a partir del cuarto día tienen que trabajar porque tienen que seguir compitiendo".