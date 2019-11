Valverde elogió a Vidal tras la titularidad y el gol: "Es un jugador útil, incansable"

El técnico del Barcelona destacó el aporte del chileno en la victoria sobre el Valladolid, su segundo encuentro desde el arranque en este curso.

Este martes Arturo Vidal colaboró en la goleada del como local por 5-1 sobre Real , en partido válido por la undécima fecha de .

Recién en su segundo partido como titular en lo que va de la temporada, el volante chileno acompañó a Busquets y a De Jong en la medular culé y, a los 29', anotó un golazo tras una precisa y gran habilitación de Lionel Messi.

Con esa conquista, el ex Bayern Munich alcanzó los seis festejos con la camiseta del Barça, todos al primer toque. "Juego distinto a lo que hacen los demás en el centro del campo. Tengo físico para estar en las dos áreas. Este año he tenido más suerte que el anterior y estoy aprovechando las oportunidades", dijo tras el partido, además de elogiar al astro argentino.

Por su parte, Ernesto Valverde valoró la actuación del chileno en el Camp Nou: "Que es un jugador útil, está claro. Ya lo demostró el año pasado y también este", dijo. "A Arturo Vidal le pedimos que llegue al área, porque ya tenemos jugadores para distribuir el juego. Lo bueno que tiene es su llegada, porque puede ser decisivo", añadió.

Los goles del Barcelona no tienen dueño

En la previa, el formado en soltó: "No estoy contento, no estoy feliz. Toda mi carrera he sido titular y esta vez no me ha tocado. Mi mentalidad es la de esforzarme y analizar mis errores para mejorar. Pero estoy tranquilo, trabajo duro para darle la vuelta y ganarme el puesto. Sé que va a llegar", comentó. Y el DT barcelonista introdujo rotaciones y él se benefició.

"Lo que pasa es que todos quieren jugar y cuando no juegan, están tristes. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando entra, aporta cosas. Es lo mismo que en el tema de Rakitic", dijo Valverde. "Hay muchos jugadores ahí, hoy no estuvo Arthur que viene jugando habitualmente y cada jugador debe buscar su sitio. Que Arturo haya marcado y lleve tres goles ya es bastante importante", puntualizó el estratega.

El satírico mensaje que le dedicó Luis Suárez a Vidal tras la victoria del Barcelona

"Los entrenadores somos injustos con algunos futbolistas, porque tenemos 22 jugadores y todos tienen una gran actitud y pelean por jugar. Hay jugadores que merecen jugar, pero no todos pueden hacerlo. En este partido hemos aprovechado para hacer algunos cambios y durante la temporada iremos tirando de la plantilla", reflexionó.

El artículo sigue a continuación

Finalmente, Txingurri destacó el aporte del oriundo de San Joaquín en su faceta tanto de titular, como de suplente. "Es un jugador que cada vez que ha jugado de entrada nos da cosas y cuando ingresa con el partido avanzado nos aporta muchas cosas", contó. "Además, es un jugador incansable que nos aporta mucho en la recuperación", cerró.

Cabe destacar que con este resultado, el conjunto catalán llegó a 22 puntos y quedó momentáneamente como líder de la clasificación, superando por dos unidades al segundo, CF, que visita este jueves al .