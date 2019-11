Valverde: "¿El Balón de Oro? Se lo das a Messi y lo solucionas todo"

El 'txingurri' se muestra frío en cuanto al galardón, que no puede tener otro amo que el rosarino, y advierte del Wanda: "queremos tener un subidón".

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de visitar al ya sin el lesionado Ousmane Dembélé. El francés deberá estar dos meses y medio de baja tras romperse el bíceps femoral.

Dembélé. "He hablado con él, ahora está más tranquilo, tras el partido estaba afectado por la reincidencia en la lesión a pesar de ser en la otra pierna, es un contratiempo que se va remitiendo, por el jugador que es será un problema pero lo sustituiremos con los jugadores del filial como hemos venido haciendo, estaba en un buen momento anímico, estaba sin molestias; cuando llegó hace dos años era muy joven, tenía un gran potencial y tenía que aprender cómo funcionaban las cosas aquí, ha ido encajando diferentes cuestiones, estaba mejor, tranquilo y entrenando bien, así que ha sido un contratiempo importante e inesperado".

Explicaciones médicas a las lesiones de Dembélé. "No soy un especialista en fibras musculares pero entiendo que todo viene a raíz de la primera lesión, tuvo una operación importante".

Ausencia de la plantilla en el Matchday. "No sé por qué no fue nadie, podía no irse, parece un interrogatorio, no fui ¿qué pasa? No lo vi y tampoco espero que me lo expliquen, para eso veo la película; el club decidió hacerlo por la resonancia y hay cosas que salen y otras que no".

Piqué y la fiesta en NY. "Cuando tu padre te ha dicho no vayas de fiesta... no has ido nunca, ¿no?"

Regreso de Griezmann al Metropolitano. "Diga lo que diga será igual, la gente le recibirá como crea conveniente, en el Atlético lo dio todo e hizo grandes temporadas, se fue con traspaso de por medio y habrá gente más contenta y menos, no nos tiene que influir y al jugador tampoco, estamos todos acostumbrados a jugar en ambientes duros y él también lo está, será emotivo para él pero también con muchos alicientes".

Umtiti. "Estamos contentos porque está rindiendo a un gran nivel y queremos que siga siendo así".

Arturo Vidal. "No entiendo que sus palabras sean una presión, será una reflexión personal, no estamos en el mercado de invierno, hay partidos importantes y cuando empiece el verano ya veremos".

Rakitic. "Es una posibilidad clara que pueda jugar, es un jugador equilibrado que nos puede ayudar, une mucho al equipo delante y detráspor el recorrido que tiene, tiene seguridad, ha jugado menos porque hay más jugadores pero está claro que siempre es una posibilidad después de que hiciera un buen partido el otro día".

Sustituir a Busquets. "Lo descubriremos mañana pero hay varias opciones válidas".

Balón de Oro. "Si se valora al mejor hay que dárselo a Messi".

Wanda. "Cualquier partido en este estadio es un examen para todos, es uno de los partidos importantes del año y sabemos que tenemos que estar bien y fuertes para ganar allí, fuera de casa no está siendo una temporada buena pero también hemos hecho buenos partidos, el que gane mañana tendrá un subidón anímico importante y queremos ser nosotros".

Remontadas. "Hemos logrado remontar tras llevar la iniciativa pero cuando nos han atacado nos han hecho daño, el Atlético se desenvuelve bien en un sistema defensivo sólido pero sabe atacar bien y tiene jugadores determinantes, será un partido atractivo".