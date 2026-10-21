José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo para el partido ante el Leipzig alemán esta tarde del miércoles en el estadio "Santiago Bernabéu", en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Mourinho decidió apostar de nuevo por Fede Valverde en la posición de lateral derecho, mientras continuó dejando de lado al dúo formado por Trent Alexander-Arnold y Denzel Dumfries, teniendo en cuenta que el jugador uruguayo había manifestado su rechazo a jugar en esa posición, ya que prefiere actuar en el centro del campo.

Por otro lado, Bernardo Silva regresó al once titular, tras haber quedado fuera de los planes de Mourinho anteriormente, dentro de 5 cambios en comparación con la alineación del equipo en el último partido ante el Sevilla.

Asimismo, Vinicius Junior volvió para liderar la línea de ataque, tras su ausencia por sanción en el partido ante el Sevilla en la Liga española, teniendo en cuenta que su sanción se extiende al Clásico.

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El técnico portugués prefirió dar descanso a Marc Cucurella de cara al partido del Clásico, y dar entrada a Álvaro Carreras en la posición de lateral izquierdo.

El Real Madrid afronta el partido buscando lograr el pleno de puntos en las tres primeras jornadas, después de haber vencido a la Roma y al Inter de Milán en las dos primeras jornadas.

El encuentro de hoy será el último ensayo del equipo blanco antes de enfrentarse al Barcelona en el Clásico, el próximo domingo.

Alineación del Real Madrid ante el Leipzig:

Portería: Thibaut Courtois.

Línea defensiva: Fede Valverde, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras.

Línea media: Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Jude Bellingham.

Línea de ataque: Vinicius Junior, Arda Güler, Kylian Mbappé.