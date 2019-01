Valverde: "¿Coutinho? Si no está contento, debe trabajar para revertir la situación"

El entrenador del Barcelona habló después de la derrota contra el Levante.

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, habló en rueda de prensa después de la derrota de su equipo contra el Levante, por la ida de los octavos de final de la Copa del Rey.

En cuanto a las posibilidades de su equipo de pasar a cuartos de final, comentó: "Ya veremos lo que hacemos en la vuelta. Tenemos mucha ilusión en la Copa. Y debemos valorar a jugadores en determinados partidos. Pero nuestra intención, desde luego, es pasar".

"No hemos dominado el juego, hemos insistido en el juego vertical donde ellos son fuertes. Luego llegamos al área claramente, tuvimos ocasiones para convertir, pero no lo hicimos. Al final, nos metimos en el partido. No hemos estado muy finos en el primer tiempo", analizó.

Además, cuestionado por el supuesto malestar de Coutinho, que no está teniendo el protagonismo que se esperaba, respondió: "Coutinho es un grandísimo jugador que nos ha dado mucho, que nos da mucho y que nos seguirá dando muchas cosas. Son ellos los que deben revertir esta situación".

Y agregó: "Cuando no jugaba Dembélé, todo el mundo me preguntaba por él. Ahora es lo mismo, pero a la inversa. Lo que deben hacer los jugadores es trabajar para revertir la situación y luchar para ser titulares siempre. Si uno no está contento deben luchar".

Por otro lado, preguntado por la sustitución de Juan Miranda en el descanso, contestó: "El cambio de Miranda no tiene nada que ver con el tema físico, era lo mejor, debía ayudar al equipo".