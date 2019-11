Valverde: "Contentos por la clasificación, tristes por Dembélé"

El 'txingurri' destaca a Messi y su conexión con los compañeros y celebra ser primero de grupo a falta de una jornada para el fin de la fase de grupos

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa tras el 3 a 1 al , un resultado que le vale al para ser primero de grupo en la de forma matemática.

Presión. "Hoy les hemos apretado bien, sabíamos que intentarían salir jugando igual que nosotros y que nos apretarían arriba, su presión fue buena pero queríamos estar juntos y compactos, el primer gol nuestro es una recuperación y el segundo en un balón por dentro, si recuperamos en campo contrario somos un equipo peligroso pero con la presión alta a veces arriesgas muchos y a veces quieres pero no lo puedes mantener, hemos sido muy solidarios".

De Jong. "No es solo como juega, es su capacidad para romper líneas y distribuciones, es un jugador muy fuerte para apretar arriba y el retorno que tiene, nos aporta mucho".

Messi. "Se habla mucho de la conexión con los compañeros pero los buenos siempre se entienden, y con el tiempo se entenderán más y mejor, al principio Leo y Luis no se llevaban tan bien, es una cuestión de tiempo, Leo es un extraordinario pasador, además de finalizador, y Griezmann se desmarca muy bien, falta encontrar el timing adecuado para eso e irá mucho mejor, su partido ha sido increíble, no es solo lo que hace sino cómo lo hace, cuando te juegas la clasificación".

Dembélé. "No sé si ha sido una recaída, tengo la sensación que ha sido una jugada extraña, en un salto en el que se le queda la pierna hacia atrás, iba pasado e intentó frenar, estamos tristes por él, estamos clasificados pero su lesión ha sido una mala noticia, se estaba encontrando a gusto, a ver si le podemos ayudar; no soy médico y no sé cómo son las fibras de Dembélé, es un jugador explosivo y los problemas que tiene serán por algo que deben analizar los especialistas, como entrenador no puedo dar ninguna explicación; cuando haces la alineación no piensas en que un jugador se lesionará, es verdad que dependiendo del jugador y la carga puedes pensar que necesite un descanso pero Ousmane no tenía ese problema y tampoco había referido molestia alguna, como Lenglet hace unos días, no planteo los partidos pensando en que cuidado se va a lesionar".

Griezmann. "Siempre es buen momento para cualquier jugador para afrontar un reto complicado como ir al Wanda pero creo que está preparado".

Umtiti. "La gente se queja antes de que se juegue, ha jugado a un nivel altísimo en una posición que no es su perfil ante un Dortmund que se jugaba la clasificación, estamos contentos por él".

El artículo sigue a continuación

Arthur. "Si no juega él es porque juega otro".

Cosas positivias. "Estamos en el grupo más difícil y un año más estamos clasificados a falta de una jornada, ha habido partidos en los que empezamos perdiendo y hemos sufrido, todo esto significa mucho".

35 partidos sin perder en casa en Europa. "Los números lo dicen y la regularidad del equipo también, es un dato significativo".