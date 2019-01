Valverde confirma que no cuenta con Munir pero no quiere que Malcom salga a China

El técnico ha repasado la lista de jugadores que pueden dejar el Barcelona.

Una vez que el Barcelona ha confirmado los fichajes de Jeison Murillo y Todibo parece que llega el turno de la operación salida en este mercado de invierno y Ernesto Valverde ha repasado los nombres propios que podrían acabar dejando su plantilla.

El primero de ellos es Munir, que como ha explicado Goal ya tiene claro que no seguirá en el Camp Nou y cuenta con ofertas del Sevilla y el Betis. El técnico ha explicado que el delantero no volverá a jugar con la camiseta del Barcelona aunque no se marche en este mercado de enero y sí como agente libre en junio.

"No hablo aquí de agentes ni nada por el estilo. Y las conversaciones con los jugadores son privadas.Y sobre el tema de Munir, parece que ha tomado una decisión, el club también la toma y lo que queremos es una solución cuanto antes y si es en este mercado mejor todavía. Hay una libertad. No tengo nada contra Munir. Es de la plantilla que siempre ha entrenado y jugado bien pero no tengo mucho más que añadir", explicó.

De hecho, el técnico extremeño no descarta fichar a un delantero si Munir acaba saliendo en enero: "Es algo que hemos de valorar, debemos que ver qué soluciones pueden llegar".

Siguiendo con el polémico caso del atacante, el entrenador evitó comparar su caso con el de Todibo, al que el Barcelona ha fichado como agente libre: "No sé si el club le ha pedido a un jugador que no renueve, pero creo que cada jugador es libre de escoger su destino, tanto Munir como Todibo. Cada uno debe tomar sus decisiones. Munir toma sus decisiones y el club las suyas, nada más".

Otro de los jugadores que podrían dejar el Barcelona es Malcom, que como publicó Goal cuenta con una oferta millonaria de China. Sin embargo, el preparador quiere seguir contando con el brasileño: "Malcom está con nosotros, esperamos mucho de él y no estamos pensando en que venga alguien y se lo lleve, sino en aprovecharlo al máximo".

Valverde también repasó el caso de Denis Suárez, que podría marcharse a la Premier League pero seguirá entrando en sus planes hasta que no se concrete una salida: "Es diferente al de Munir, la pasada semana vino con nosotros aunque después fue descartado pero puede jugar en cualquier momento. En el tema de Munir, el club sí ha tomado una decisión en ese sentido".