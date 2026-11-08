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El Liverpool exhibió su superioridad táctica en Selhurst Park y logró una contundente victoria por 3-1 ante el Crystal Palace. Los goles de Alexis Mac Allister, Florian Wirtz y Alexander Isak aseguraron los tres puntos para el equipo de Andoni Iraola, pese a un penalti de consolación en los últimos minutos.

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El Liverpool ha vuelto a la senda de la victoria a las órdenes de Andoni Iraola con un triunfo por 3-1 sobre el Crystal Palace en Selhurst Park, cimentado en su superioridad táctica. El equipo visitante tomó el control desde el principio y desarticuló los bloques defensivos del Palace con un elaborado juego posicional. El primer gol llegó en el minuto 40, cuando Alexis Mac Allister marcó tras una rápida combinación con Dominik Szoboszlai y dio al Liverpool una merecida ventaja al descanso.

El equipo de Merseyside no bajó el ritmo en la segunda parte y amplió su ventaja por medio de Florian Wirtz, tras una gran jugada de Bradley Barcola. Cuando el Palace se lanzó al ataque a la desesperada, el Liverpool aprovechó los espacios y Alexander Isak anotó el tercero en el minuto 89. Aunque Eddie Nketiah transformó un penalti para los locales en los últimos instantes del tiempo añadido, el resultado nunca estuvo en duda: la presión tras pérdida y la solidez estructural del Liverpool fueron demasiado para el Crystal Palace.

Portería y defensa

Alisson Becker - 7/10

El brasileño fue poco más que un espectador durante largos periodos, pero se mantuvo atento y realizó seis paradas a lo largo del encuentro. Un penalti tardío, ante el que poco pudo hacer, le impidió dejar la portería a cero. Su distribución fue clave para superar la primera línea de presión del Palace.

Ronald Araujo - 6/10

Firmó una actuación sólida en líneas generales, aunque vio la tarjeta amarilla en el minuto 24. Aportó la fortaleza física necesaria para hacer frente al peligro aéreo del Palace antes de ser sustituido por Joe Gomez en los últimos minutos del partido.

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Virgil van Dijk - 8/10

Una actuación imponente del capitán. Van Dijk registró las cifras más altas del partido en intercepciones (20 como equipo) y despejes, y contribuyó a que la línea defensiva del Liverpool se mantuviera adelantada y compacta. Su liderazgo fue vital durante los breves periodos de presión del Palace.

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Jeremy Jacquet - 7/10

El joven defensa se mostró cómodo junto a Van Dijk y exhibió una gran madurez en su posicionamiento. Contribuyó a los 20 despejes del equipo y se mostró fiable en el pase corto, ayudando al Liverpool a mantener un 47 % de posesión en un ambiente hostil.

Milos Kerkez - 7/10

El lateral aportó amplitud y energía por la banda. Cumplió con rigor sus tareas defensivas y apoyó bien el ataque, contribuyendo a los 23 centros que intentó el Liverpool en busca de huecos en la zaga del Palace.

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Centro del campo

Dominik Szoboszlai - 8/10

Fue el eje creativo en el centro del campo. Szoboszlai dio la asistencia del primer gol y buscó constantemente romper líneas con su visión de juego. Su despliegue físico fue notable antes de ser sustituido en el minuto 69 para dosificar sus esfuerzos.

Alexis Mac Allister - 9/10

El más destacado. Mac Allister abrió el marcador en el minuto 40 y controló el ritmo del partido con una capacidad excepcional para conservar el balón. Pese a ver una tarjeta amarilla en el minuto 83, su seguridad técnica fue la base del éxito del Liverpool.

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Ataque

Cody Gakpo - 7/10

Gakpo trabajó sin descanso en el último tercio del campo, participó con eficacia en las combinaciones y generó espacios para las llegadas desde atrás. Aunque no marcó, su disciplina táctica en la presión fue esencial antes de ser sustituido en el minuto 76.

Bradley Barcola - 8/10

Estuvo muy activo durante sus 69 minutos sobre el césped. Barcola dio la asistencia del gol de Wirtz y fue un quebradero de cabeza constante para los defensas del Palace con sus conducciones directas y su capacidad en el uno contra uno.

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Florian Wirtz - 8/10

El internacional alemán demostró por qué está tan bien valorado al marcar el segundo gol del Liverpool en el minuto 54 con una definición precisa. Su capacidad para encontrar espacios entre líneas hizo imposible que el Palace pudiera seguir sus movimientos con eficacia.

Alexander Isak - 8/10

Isak lideró el ataque con solvencia y su insistencia tuvo premio con el gol del minuto 89, que sentenció el partido. Sus movimientos sin balón estiraron la defensa del Palace y contribuyeron a los 2,72 goles esperados (xG) que registró el Liverpool.

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Suplentes y entrenador

Victor Munoz - 6/10

Entró en el minuto 69 y aportó piernas frescas al centro del campo, ayudando a asegurar la victoria pese a ver una tarjeta amarilla en los últimos minutos.

Trey Nyoni - 6/10

El joven sumó una experiencia valiosa tras sustituir a Szoboszlai y mostró serenidad con el balón durante los últimos 20 minutos.

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Rio Ngumoha - 6/10

Entró por Gakpo en el minuto 76, mantuvo la intensidad del ataque y ayudó a sostener la presión sobre el equipo local.

Joe Gomez - Sin calificación

Entró en un cambio táctico muy tardío para reforzar la defensa durante el tiempo añadido.

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Lewis Koumas - Sin calificación

Entró en el minuto 90 para ayudar a consumir los últimos minutos.

Andoni Iraola - 9/10

Una lección táctica del entrenador. La decisión de Iraola de situar a Wirtz y Mac Allister en posiciones adelantadas dio sus frutos, y su equipo mostró una estructura superior en todas las fases del juego. El 3-1 reflejó un plan de partido ejecutado a la perfección.