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El Arsenal puso fin a 14 años sin ganar en Anfield en la Premier League al imponerse por 1-0 al Liverpool este domingo gracias a un monumental esfuerzo defensivo colectivo del equipo de Mikel Arteta.

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El momento decisivo llegó en el minuto 16, cuando Martin Odegaard aprovechó un pase impreciso de Alisson y Kai Havertz remató en el segundo palo el centro raso de Declan Rice. El Liverpool tuvo el 56 % de la posesión y realizó 17 disparos, pero solo uno fue a puerta: un remate flojo de Bradley Barcola en el tiempo añadido. Florian Wirtz estrelló un balón en el larguero y Alexis Mac Allister cabeceó por encima de la portería una ocasión clara antes del descanso.

La victoria, la número 300 del Arsenal a domicilio en la Premier League, le sitúa con tres puntos de ventaja en lo más alto de la tabla y pone fin a la racha de cinco triunfos consecutivos del Liverpool.

A continuación, GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en Anfield...

Portería y defensa

David Raya (7/10): Apenas tuvo que intervenir, pero salió rápido para hacerse con el balón a los pies de Alexander Isak y atrapó varios centros cuando el Liverpool acumulaba jugadores en el área. Vio la amarilla en el tiempo añadido por perder tiempo.

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Jurrien Timber (7/10): Mantuvo bien controlado a Bradley Barcola durante largos tramos, aunque tuvo suerte de que no se sancionara un agarrón suyo a Isak en la primera parte. Vio la amarilla en el minuto 80 por su participación en el encontronazo con Mac Allister.

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Ezri Konsa (8/10): Se impuso en el centro de la defensa, frenó dos veces a Milos Kerkez dentro del área y despejó un centro tras otro. Salvo por un control impreciso, apenas cometió errores.

Gabriel Magalhaes (7/10): Lideró bien la defensa en ausencia de William Saliba y ayudó a rechazar el incesante aluvión de centros del Liverpool, aunque sus aspavientos iniciales tras un forcejeo con Isak no le favorecieron.

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Riccardo Calafiori (7/10): Agresivo en los duelos, realizó una intercepción vital para cortar un pase atrás de Barcola y aún encontró tiempo para sumarse al ataque y poner un peligroso centro raso a mediados de la segunda parte.

Centrocampo

Declan Rice (8/10): Se incorporó al ataque y puso el centro raso perfecto para el gol de la victoria de Havertz. Después, retrocedió a toda velocidad para frenar a Barcola tras un pase impreciso del Arsenal en la salida de balón. Fue decisivo en ambas áreas.

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Bruno Guimaraes (7/10): Participó en la jugada del gol y envió un balón con fuerza a través del área pequeña al que Havertz no llegó por muy poco, antes de ser sustituido en el minuto 62.

Martin Odegaard (7/10): Su presión sobre Alisson desencadenó el gol de la victoria y mantuvo la calma ante las provocaciones de Mac Allister antes de dejar su sitio a Mikel Merino en los últimos minutos.

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Ataque

Noni Madueke (7/10): Dio el pase a Rice en la jugada del gol y sirvió a Christos Tzolis la mejor ocasión de los visitantes en la segunda parte, aunque vio la amarilla por una falta sobre Barcola en el minuto 55.

Christos Tzolis (7/10): Participó en el gol y obligó a Alisson a realizar una buena parada con un disparo raso, aunque debería haber tirado en lugar de buscar un pase cuando se quedó solo en el minuto 68.

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Kai Havertz (8/10): Midió a la perfección su llegada al segundo palo para empujar el centro de Rice y estuvo a punto de marcar otro gol poco después. Viktor Gyokeres le sustituyó en el minuto 84.

Suplentes y entrenador

Myles Lewis-Skelly (6/10): Disputó su partido número 50 en la Premier League al salir desde el banquillo, vio la amarilla en el minuto 72 por un encontronazo con Isak y se pasó de fuerza en un pase durante un contraataque en los últimos minutos.

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Viktor Gyokeres (S/C): Sustituyó a Havertz en el minuto 84 para ofrecer al Arsenal una vía de salida en los últimos minutos.

Piero Hincapie (S/C): Entró por Tzolis en el minuto 84 para reforzar al equipo.

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Mikel Merino (S/C): Sustituyó a Odegaard en el minuto 88 para aportar altura ante el asedio final.

Mikel Arteta (8/10): Logró su primera victoria en Anfield como entrenador, 14 años después de jugar en el anterior triunfo del Arsenal allí. Su equipo defendió como un bloque y supo conservar la ventaja.