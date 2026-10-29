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Cristiano Ronaldo recordó sus mejores años con un certero triplete en la segunda parte que llevó al Al Nassr a una caótica victoria por 5-3 ante el Al Kholood. Pese a una actuación defensiva titubeante, la calidad individual de los atacantes del Al Nassr acabó por imponerse al rival.

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Al Nassr sumó tres puntos vitales en un partido trepidante en Al-Awwal Park, donde superó a un combativo Al Kholood en un encuentro marcado por el brillo ofensivo y la fragilidad defensiva.

La primera parte fue un intercambio de golpes. Tras el gol inicial de Julien Domingues para los visitantes, Angelo Gabriel y Sadio Mane marcaron para poner por delante a Al Nassr. Sin embargo, una falta de concentración justo antes del descanso permitió a Antoin Essomba empatar 2-2, un resultado que dejaba mucho en lo que pensar a Ange Postecoglou.

La segunda parte fue enteramente de Ronaldo. El portugués tomó las riendas del partido y marcó tres goles en un devastador tramo de 15 minutos para abrir brecha en el marcador. Aunque Al Kholood logró maquillar el resultado con un penalti de Domingues en el tiempo añadido, el daño ya estaba hecho.

Al Nassr dominó el balón con un 54 % de posesión y realizó nueve disparos a puerta. Demostró que, aunque su defensa todavía tiene margen de mejora, su ataque es actualmente uno de los más temidos de la Liga Profesional Saudí.

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GOAL puntúa a los jugadores de Al Nassr en Awwal Park...

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Portero y defensa

Bento- 5/10:

El portero pasó una noche complicada: encajó tres goles de los cinco disparos a puerta que recibió. Aunque poco pudo hacer ante el penalti final, la comunicación con los centrales pareció resentirse durante el caos de la primera parte, que permitió a Al Kholood mantenerse en el partido.

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Nawaf Boushal - 5/10:

Sustituido en el minuto 83, Boushail tuvo escasa presencia ofensiva y se vio a menudo fuera de posición cuando Al Kholood atacó por las bandas. Le faltó velocidad para recuperar la posición y hacer frente a la amenaza de los visitantes al contraataque.

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Mohamed Simakan - 6/10:

Simakan fue el más activo de la defensa y salió a menudo de su posición para interceptar el balón, aunque su agresividad dejó huecos a su espalda en ocasiones. Contribuyó a la salida de balón, pero reflejó la tendencia de un equipo que dio prioridad al ataque por encima del orden defensivo.

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Inigo Martinez - 5/10:

Noche exigente para el veterano defensa. Martinez sufrió ante el juego directo de Domingues y formó parte de una zaga que se mostró vulnerable en transiciones sencillas. No transmitió la seguridad habitual en el centro de la defensa.

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Ayman Yahya - 6/10:

Yahya aportó amplitud por la banda antes de ser sustituido en el minuto 81. Se esforzó por replegarse, pero pasó la mayor parte del partido en campo contrario y contribuyó más a la presión que al orden defensivo.

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Centrocampo

Abdullah Al-Hamdan - 5/10:

El más discreto del grupo de atacantes. Al-Hamdan tuvo dificultades para encontrar espacios en un último tercio del campo muy poblado y quedó eclipsado en gran medida por las figuras que le rodeaban. Fue sustituido por Abdulrahman Ghareeb en el minuto 74 sin haber registrado ningún disparo a puerta.

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Abdullah Al-Khaibari - 6/10:

El pivote se centró en conservar el balón y completó la mayoría de sus pases para mantener la presión. Sin embargo, a menudo quedó superado en la transición del ataque a la defensa, lo que dejó expuestos a los cuatro defensas.

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Angelo Gabriel - 8/10:

Uno de los más destacados en el primer periodo. Gabriel marcó un empate vital en el minuto 24 con una definición inteligente y fue una fuente constante de creatividad hasta su sustitución en el minuto 81. Destacó por su capacidad para conectar el centro del campo con los dos delanteros.

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Sadio Mane - 8/10:

Mane mostró su calidad con un gol bien definido en el minuto 38 que puso brevemente por delante a Al Nassr. Fue una amenaza durante todo el partido y terminó como asistente en el tercer gol de Ronaldo, en el minuto 81, para culminar una actuación muy productiva.

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Ataque

Joao Felix - 9/10:

Pese a ser sustituido en el descanso, Felix tuvo una influencia enorme en el partido. Dio las asistencias en el primer gol de Gabriel y en el de Mane, y también participó decisivamente en los dos primeros tantos del triplete de Ronaldo. Su visión creativa fue la clave de la elevada producción goleadora de Al Nassr.

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Cristiano Ronaldo - 10/10:

Una lección de definición. Ronaldo cambió el rumbo del partido con un impresionante triplete (66', 72', 81') y exhibió un posicionamiento y una precisión en sus movimientos extraordinarios. Sus tres goles en la segunda parte sentenciaron el encuentro y demostraron por qué sigue siendo el jugador más decisivo de la liga.

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Suplentes y entrenador

Abdulrahman Ghareeb - 6/10:

Entró para disputar los últimos 15 minutos y aportó energía en la banda, ayudando a Al Nassr a asegurar la victoria cuando el ritmo bajó.

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Sami Al-Najei - 5/10:

Entró en el minuto 81 para aportar piernas frescas en el centro del campo mientras Al Nassr se replegaba.

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Awad Aman - 5/10:

Un cambio táctico tardío que apenas tuvo tiempo de influir en el juego durante los frenéticos minutos finales.

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Rakan Khalid Al-Ghamdi - 5/10:

Entró en el minuto 81 para ayudar a dosificar el esfuerzo de los atacantes titulares.

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Saad Fahad Al Nasser - 5/10:

Entró en el minuto 83 como parte del intento de Postecoglou de cerrar el partido.

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Ange Postecoglou - 7/10:

El planteamiento táctico del entrenador permitió que Al Nassr siguiera siendo una máquina ofensiva, pero la falta de equilibrio defensivo continúa siendo preocupante. Su apuesta por el talento individual dio resultado, aunque le frustrará haber encajado tres goles ante un rival peor clasificado.