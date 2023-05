Valladolid vs. Barcelona en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

El Pucela gana 3-1 y se aferra a la permanencia; pálida imagen del equipo de Xavi en Zorrilla.

El Real Valladolid respira a costa del campeón. Pálida imagen la que dejó este martes el FC Barcelona en Zorrilla, donde el Pucela afrontó el duelo de la Jornada 36 de LaLiga como una verdadera final y tuvo su premio: venció 3-1 al conjunto catalán y cogió aire en la lucha por la permanencia.

Los goles de Cyle Larin, Gonzalo Plata y la diana en propia puerta de Andreas Christensen sirven para pasar por encima de un Barcelona irreconocible y desconectado (3-1). El triunfo sirve para que el Pucela tome aire en la pelea por conseguir la permanencia, saliendo de la zona de descenso a falta de dos jornadas y dependiendo de sí mismo para la recta final. Los culés salen lastimados del José Zorrilla en cuanto a récords individuales al encajar tres goles, comprometiendo la marca que persigue Ter Stegen al tratar de superar el registro de Paco Liaño con el Deportivo de la Coruña en 1993/94 y de Jan Oblak con el Atlético de Madrid en la 2017/18.

La falta de tensión, de intensidad y de ganas provocan un nuevo pinchazo del Barcelona, el segundo consecutivo. Con el título de LaLiga ya en la vitrina, los culés han rendido por debajo de lo esperado, sin capacidad para competir e igualar las fuerzas de un necesitado Valladolid.



Reacciones del Valladolid vs. Barcelona de La Liga 2022-2023

Minuto a minuto

90' + 4' ¡¡¡¡¡FINAL DEL PARTIDO EN EL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA!!!!!



90' + 3' El cuadro vallisoletano está acabando el encuentro en campo contrario. La grada corea y ondea las bufandas. El sueño de la permanencia está más cerca.



90' + 1' Entre Christensen y Frenkie de Jong logran frenar a Cyle Larin. El canadiense ha sido un quebradero de cabeza para la defensa blaugrana durante todo el partido.



90' ¡¡CUATRO MINUTOS DE DESCUENTO!! ¡Nos iremos hasta el 94'!



89' Lo intenta ahora Ferran Torres con un cabezazo que sale algo centrado. Fácil para Jordi Masip.



88' ¡¡¡LEWANDOOOOOWSKI!!! ¡¡No consigue rematar!! La falta lateral de Ousmane Dembélé buscaba el testarazo del polaco.



84' ¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ROBERT LEWANDOWSKI!!!! Real Valladolid 3-1 BARCELONA. ¡¡Lewandowski maquilla el resultado!! Frenkie de Jong dirige las operaciones y filtra un balón entre centrales que aprovecha el delantero polaco, sorteando previamente la salida de Jordi Masip.



82' Los culés han perdido cualquier punto de tensión competitiva que le haga pelear por evitar una debacle mayor. La defensa encadena error tras error que invita al Pucela a hacer el cuarto.



80' ¡¡¡RECTA FINAL DEL PARTIDO EN EL JOSÉ ZORRILLA!!! ¡¡El Real Valladolid se da una fiesta a costa del vigente campeón de LaLiga!! Los blaugranas no reaccionan y sufren (3-0).



76' Xavi Hernández agota el cupo de los cambios dando entrada a Ansu Fati. Se va Gavi.



73' ¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOL DE GONZALO PLATA!!!!! REAL VALLADOLID 3-0 Barcelona. ¡¡Gonzalo Plata desata la euforia en el José Zorrilla!! Eric García rompe el fuera de juego que habilita a Cyle Larin atacando la espalda de Marcos Alonso para salir a campo abierto. El canadiense pone un centro raso pasado para que el extremo ecuatoriano marque a placer llegando desde atrás. Tras no dar validez en primera instancia al gol marcando fuera de juego, Carlos del Cerro Grande corrige desde el VAR a Soto Grado. El gol de Gonzalo Plata es legal al romper Eric García la posición adelantada de Cyle Larin.



73' ¡¡¡¡GOL ANULADO AL REAL VALLADOLID!!!! Cyle Larin arranca en posición antirreglamentaria al atacar el espacio antes de poner un centro raso pasado para que Gonzalo Plata marque a placer en el segundo palo.



72' La segunda ventana de cambios de Pezzolano busca proteger el resultado. Gonzalo Plata pasa ahora a la banda izquierda para que Lucas Rosa caiga al costado derecho, doblando el lateral con Iván Fresneda.



67' ¡¡No llega Ferran Torres por centímetros!! El Barça madura bien la jugada, abriendo de dentro hacia fuera para que Alejandro Balde la devuelva al área para la entrada del de Foios desde atrás. ¡Se pasea la pelota por el área de Jordi Masip!



62' Soto Grado muestra la cartulina amarilla a Raphinha por quitarse la camiseta de camino hacia el banquillo cuando es sustituido. El brasileño muestra una camiseta de tirantes interior con un mensaje de apoyo hacia Vinícius Junior tras los recientes episodios de racismo.



59' ¡¡NO LLEGA CYLE LARIN POR MUY POCO!! Gonzalo Plata levanta la cabeza y pone un centro entre el portero y la defensa para la entrada del canadiense, tirándose con todo a rematar el envío. ¡Se va fuera!



54' Álvaro Aguado intercepta el pase en profundidad de Pablo Torre para el desmarque de Robert Lewandowski. El cántabro está muy activo en el último tercio, arriesgando en el pase.



52' ¡¡¡Fueeeeeeeeeeeeraaaaa!!! Raphinha pone un centro hacia el segundo palo para la entrada de Alejandro Balde, sin marca de un defensor. Su disparo no coge los tres palos.

50' DATO. Los blanquivioletas enlazan cinco derrotas ligueras, igualando su peor racha de resultados de este curso (cinco, entre los meses de noviembre y de enero). No encadena seis pinchazos en una misma temporada en el campeonato doméstico desde 1952/53, con José Iraragorri en el banquillo.

49' Tímido disparo de Álvaro Aguado llegando desde segunda línea. Iñaki Peña hace su primera parada.

48' Sin Sergi Roberto en el campo, Xavi Hernández pasa a Eric García al lateral derecho. Kessié ocupa ahora la medular.47' Al contrario que Xavi Hernández, Paulo Pezzolano decide no tocar nada al paso por los vestuarios. Se mantienen los mismos once protagonistas.

46' ¡¡¡¡¡ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO EN EL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA!!!!!

Entre Pablo Torre y Raphinha han intentado despertar al conjunto blaugrana del letargo. El cántabro ha exhibido diferentes recursos, colgando balones al área para alimentar a Robert Lewandowski (cuatro centros al área) y dando muestras de criterio con balón (91% de acierto en el pase), mientras que el brasileño ha acabado el primer tiempo con el registro más alto de remates (6), generando por sí solo un xG de 0.6.



La diferencia de intensidad entre un Barcelona sin tensión y sin objetivos desde que se ha proclamado recientemente campeón de LaLiga y un Real Valladolid con urgentes necesidades para garantizar su permanencia en Primera División ha marcado la primera parte en el José Zorrilla. Los blaugranas, tras un primer cuarto de hora de pasividad absoluta, tienen el balón pero carecen de la profundidad y el ritmo suficiente para generar situaciones de gol.



¡¡¡Descanso a orillas del Pisuerga!!! El Real Valladolid toma el camino hacia los vestuarios por delante en el marcador (2-0), pasando por encima del Barcelona gracias a los goles de Andreas Christensen en propia puerta y de Cyle Larin desde el punto de penalti. Dos errores individuales de los culés dibujan un escenario favorable para el Pucela en su dura pelea por salir del descenso. Raphinha y Pablo Torre, los únicos culés que juegan con una marcha superior.



45' + 1' ¡¡¡¡¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA!!!!



42' ¡¡¡FUEEEEEEERA!!!! El libre directo ejecutado por Raphinha se va arriba.



41' ¡Falta peligrosa a favor del Barcelona! Lucas Olaza intenta anticipar un balón que Raphinha protege de espaldas, cayendo finalmente derribado. Se preparan Lewandowski y Raphinha para el golpeo.



40' ¡¡RECTA FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL JOSÉ ZORRILLA!!! Restan cinco minutos para tomar el camino hacia los vestuarios. El Barça despierta del letargo pero no termina de levantarse de la lona (2-0).



37' ¡No llega Cyle Larin por milímetros! Marcos Alonso vuelve a perder la marca sobre el canadiense, que tira bien el desmarque para hacer bueno un balón frontal de Roque Mesa. Se queda muy cerca de poder pinchar esa pelota que le dejaba mano a mano con Ter Stegen.



32' Pablo Torre está aprovechando la oportunidad en su primera titularidad en LaLiga. El cántabro no se esconde, la pide y recibe siempre bien perfilado. Se le nota con ganas y con una marcha más que la mayoría de sus compañeros.



31' ¡¡¡OTRA MÁS DE JORDI MASIP!!!! ¡¡QUÉ REFLEJOS!! El córner servido desde la esquina derecha lo remata llegando con fuerzas desde atrás Andreas Christensen. Su testarazo picado se topa con la reacción del cancerbero blanquivioleta, sacando la mano justo a tiempo.

30' Media hora de partido a orillas del Pisuerga. El exceso de relajación de un Barcelona sin tensión permite al Real Valladolid soñar. Los goles de Cyle Larin desde el punto de penalti y la diana en propia puerta de Andreas Christensen sacan al Pucela de la quema (2-0).

29' ¡¡¡QUÉ PARADÓN DE JORDI MASIP!!!! Raphinha se asocia bien con Pablo Torre para acabar finalizando con un disparo que el guardameta despeja a córner.

28' Los blanquivioletas no renuncian a mantener una presión alta cada vez que el Barça inicia jugada con Ter Stegen o con sus centrales apoyándose en el meta alemán. La orden de Pezzolano pasa por forzar el error rival arriba para robar cerca del último tercio.



22' ¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CYLE LARIN!!!!!! REAL VALLADOLID 2-0 Barcelona. ¡¡Larin convierte desde los once metros!! El canadiense transforma la pena máxima, engañando a Ter Stegen.



21' Cyle Larin, preparado para ejecutar la pena máxima. Soto Grado ha esperado la aprobación del VAR para validar el penalti. El contacto de Eric García con Gonzalo Plata es mínimo.



19' ¡¡¡¡PENALTI A FAVOR DEL REAL VALLADOLID!!! ¡¡Eric García derriba a Gonzalo Plata dentro del área!! Ter Stegen se equivoca saliendo de zona para tapar el avance de Cyle Larin, sorteándole y cediendo atrás para que el ecuatoriano se deje caer ante el mínimo contacto con el defensor catalán.



15' Primer cuarto de hora en el José Zorrilla. El gol en propia puerta de Andreas Christensen pone en ventaja al Real Valladolid (1-0).



12' Álvaro Aguado está movilizando a todo el Real Valladolid con desplazamientos en largo y con cambios de orientación constantes, obligando al Barça a bascular. El jiennense ha tomado el mando.



11' Lo intenta Pablo Torre con un disparo desde la frontal del área. Su chut se va arriba.



9' ¡Primer acercamiento con peligro del Barça a los dominios de Jordi Masip! Alejandro Balde consigue apurar la línea de fondo y poner un balón atrás que Lewandowski finaliza con un disparo que Javi Sánchez tapona.



8' ¡Ter Stegen atrapa el balón! Cyle Larin cae a banda para poner un centro pasado hacia el segundo palo para la entrada de Óscar Plano. Había perdido la marca Sergi Roberto.



4' Con la diana a favor, el cuadro blanquivioleta cambia el registro y repliega con una línea en el mediocampo de cinco hombres, saltando Óscar Plano a la presión y dejando descolgado a Cyle Larin de las tareas defensivas.



3' A las primeras de cambio, el Pucela se pone por delante en el marcador. En el primer acercamiento a los dominios de Ter Stegen, Christensen se marca en propia puerta para guiar al Real Valladolid hacia el deseo de la permanencia.



2' ¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ANDREAS CHRISTENSEN EN PROPIA PUERTA!!!!!! REAL VALLADOLID 1-0 Barcelona. ¡¡Christensen se marcha en su portería!! Darwin Marchís recibe abierto en banda y pone un centro hacia el primer palo que el defensor danés se introduce en su portería tirándose en plancha en su intento por despejar.



1' ¡¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA!!!! ¡¡¡Gavi pone a rodar la pelota a orillas del río Pisuerga!!!



¡Ya tenemos a los dos equipos sobre el césped! ¡Esto está a punto de arrancar! ¿Os lo vais a perder?



¡¡¡¡XAVI HERNÁNDEZ ABRE EL CASTING!!!!! Con el título de LaLiga ya en las vitrinas, el técnico culé tira de rotaciones para probar a jugadores menos habituales con la idea de afinar la planificación de la plantilla para el curso que viene. Sin Koundé, descartado por precaución, Sergi Roberto ocupará el lateral derecho, entrando Marcos Alonso en el eje de la defensa por un Ronald Araújo con molestias en el gemelo. También hay descanso para Sergio Busquets y para Ousmane Dembélé, entrando Eric García en el pivote, regresando Gavi tras sanción y apostando por Pablo Torre de inicio.

¡¡¡¡PEZZOLANO ROMPE LA DEFENSA DE TRES CENTRALES!!!!! El técnico uruguayo, que no puede contar con Hongla por sanción y con El Yamiq por molestias, modifica el sistema y quema las naves con una apuesta ofensiva, regresando Darwin Machís a la titularidad tres meses después. Refresca los laterales, buscando profundidad con Iván Fresneda y Olaza en detrimento de Lucas Rosa y Sergio Escudero respectivamente, y la sala de mandos, entrando Aguado, Roque Mesa y Plano por Monchu, Hongla y Kike Pérez. En ese sentido, son hasta siete cambios con respecto a la derrota frente al Cádiz.

Por su parte, Xavi Hernández comenzará con los siguientes once jugadores (4-3-3): Marc-André ter Stegen - Sergi Roberto, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Eric García, Gavi - Raphinha, Robert Lewandowski y Pablo Torre.

¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Paulo César Pezzolano pone en liza la siguiente alineación (4-3-3): Jordi Masip - Iván Fresneda, Joaquín Fernández, Javi Sánchez, Lucas Olaza - Óscar Plano, Roque Mesa, Álvaro Aguado - Gonzalo Plata, Cyle Larin y Darwin Machís.

El colegiado César Soto Grado, perteneciente al Comité de Árbitros de La Rioja, será el encargado de impartir justicia. El abulense acumula más de 70 partidos en la élite del fútbol español desde su debut en la temporada 2019/20. Estará asistido en el VAR por Carlos del Cerro Grande (Comité de Árbitros de la Comunidad de Madrid).



XI DEL VALLADOLID

XI DEL BARCELONA

La previa de GOAL del Valladolid vs. Barcelona de La Liga 2022-2023

El Real Valladolid solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos en casa ante el Barcelona en LaLiga (1E 7D), 1-0 en marzo de 2014 con Juan Ignacio Martínez como entrenador.

El FC Barcelona se ha impuesto en 15 de sus últimos 16 enfrentamientos con el Real Valladolid en LaLiga (1D), con un balance de 43 goles a favor y tan solo seis tantos en contra.

El Barcelona ha dejado su portería a cero en cada uno de sus últimos cuatro partidos ante el Real Valladolid en LaLiga y puede hacerlo en cinco seguidos ante el conjunto blanquivioleta por primera vez en toda la historia de la competición.

El Real Valladolid no ha ganado ninguno de sus últimos ocho partidos en martes en LaLiga (4E 4D); el Barcelona nunca ha perdido un encuentro disputado ese día en toda la historia de la competición (25V 10E).

El Real Valladolid ha perdido sus últimos cinco partidos en LaLiga. La última vez que el cuadro vallisoletano sumó sufrió seis derrotas seguidas en la competición fue en octubre de 1997 (seis) y solo una vez ha perdido seis encuentros consecutivos en una misma campaña de la competición y fue en octubre de 1952.

El Barcelona ha perdido dos de sus últimos cinco partidos en LaLiga (3V), sufriendo las mismas derrotas que en sus anteriores 30 encuentros ligueros (24V 4E 2D).

El Barcelona ha encajado seis goles en sus cinco últimos partidos en LaLiga, uno más que en sus anteriores 21 encuentros ligueros (cinco). En total, el conjunto azulgrana ha concedido 15 goles en 35 partidos ligueros esta temporada, a tres del récord histórico en una campaña de 38 jornadas (18 goles, logrado por el Deportivo de La Coruña en la 93/94 y el Atlético de Madrid en la 15/16).

El delantero del Real Valladolid, Cyle Larin, solo ha marcado dos goles en sus últimos ocho partidos en LaLiga, tras haber anotado cinco tantos en sus primeros ocho encuentros en la competición.

Robert Lewandowski ha marcado 22 goles en 31 partidos con el Barcelona en LaLiga y se encuentra a dos de igualar el mejor registro goleador de un jugador en su primera campaña en el conjunto azulgrana en la competición en el siglo XXI, logrado por Samuel Eto’o en la 04/05 (24 goles en 37 encuentros).

Paulo Pezzolano dirigirá su primer partido ante el Barcelona en LaLiga. Los últimos nueve entrenadores del Real Valladolid no ganaron en su primer duelo liguero ante el conjunto azulgrana (2E 7D), siendo el último que ganó Sergio Krešić en noviembre de 1997 (1-2).

Partido Valladolid vs. Barcelona Fecha Martes, 23 de mayo de 2023 Estadio José Zorrilla Hora 22:00

¿Dónde ver en directo el Valladolid vs. Barcelona?

ZONA CANAL HORARIO España DAZN LaLiga DAZN DAZN 2 22:00 Sudamérica DIRECTV Sports



DIRECTV GO ARG: 18:00;



CHI: 18:00;



COL: 16:00 México SKY Sports 15:00

Alineaciones del Valladolid vs. Barcelona

Valladolid (1-3-4-3): Masip; Rosa, Joaquín, Torres, Javi Sánchez, Escudero; Aguado, Monchu, Kike Pérez; Gonzalo Plata y Larin.

Barcelona (1-3-4-3): Ter Stegen, Sergi Roberto, Christensen, Marcos Alonso, Balde; Eric García, De Jong, Gavi; Ansu Fati, Ferran Torres y Lewandowski.