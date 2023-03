Valentín Gómez en GOAL: su historia en Vélez, estilo de juego, la experiencia en Copa Libertadores y Selección argentina

Una de las promesas velezanas concedió una entrevista a GOAL donde cuenta su recorrido en el fútbol.

A pesar de sus jóvenes 19 años, Valentín Gómez ya ha vivido varios eventos en el mundo de fútbol. Debutó el 4 de febrero en la derrota 2-0 de Vélez ante Huracán y desde ahí no paró de crecer: fue semifinalista de Copa Libertadores, uno de los jugadores revelación de la temporada pasada y, actualmente, se perfila como una de las mayores promesas argentinas para emigrar a Europa.

El defensor velezano le concedió una entrevista a GOAL donde hace hincapié en su camino hasta la actualidad:

A los diez años llegaste a Vélez, ¿no?

Sí. Llegué al club a los diez años, me trajo Coio Almandoz que es un amigo de la familia y campeón del mundo en Vélez. Él me iba a ver jugar al baby, siempre me decía que me tenía que venir a probar a Vélez. Un día le hice caso y ahí empecé.

¿Siempre en la misma posición?

Empecé jugando de central izquerdo, Marcelo Bravo me puso de 3 (lateral izquierdo) en Novena e hice toda las inferiores hasta Séptima —justo vino pandemia— y cuando volví a Reserva era central otra vez. Me siento muy cómodo jugando de central, ya me acostumbré todo el año pasado jugando en esa posición, tambien en Reserva con Julio Vaccari.

¿Cuál es el secreto, qué le brinda Vélez a los chicos para que salgan tan buenos?

El secreto es que siempre tiene gente muy buena en todas las categorías, gente que te ayuda a que crezcas, a que seas mejor persona y jugador. Yo creo que el secreto va más por ese lado. También nos ayudan desde infantiles, es todo un proceso. Nosotros en la categoría 2003 siempre jugábamos más o menos los mismos, ya lo hacíamos de memoria y se hace todo más fácil.

¿Es mejor o peor que suban tantos juveniles de golpe?

Mientras lo sepan llevar tanto los chicos como el cuerpo técnico, y entre la ayuda de todos, creo que al club le hace bien porque tenemos jugadores muy buenos en Reserva e inferiores.

Tu debut fue con Huracán, en 2022. ¿Cómo fue la sensación?

Fue una sensación muy linda, algo que soñé toda mi vida. Desde que juego al fútbol a los cuatro años soñaba con debutar en Primera, y má en un club como Vélez.

¿Cuáles fueron las palabras de Pellegrino en ese momento?

Que juegue tranquilo, que confíe en mi mismo, que tenía la capacidad para hacerlo bien. Que confíe en mis cualidades, en mis compañeros.

¿Cómo ves al Valentín de esa época y al de hoy?

Con un poco más de experiencia, capaz antes entraba un poquito mas nervioso a jugar mis primeros partidos, pero ahora me siento más tranquilo.

¿Técnicamente tuviste que pulir algún aspecto?

Hay un cambio grande. No solamente técnico sino de la velocidad de pases, el físico, la velocidad mental. Es un cambio grande que, por suerte, lo pude manejar bien. Obviamente que hay cosas para pulir día a día.

Destacás tu agresividad, ¿qué sería agresividad a la hora de jugar al fútbol?

La agresividad es como Cuti, Licha y Otamendi. Ir a quitar la pelota, no tanto esperar sino ir al anticipo, jugar el mano a mano con el delantero. Eso me gusta.

¿En qué momentos, los elegís?

Depende, cada jugada requiere un movimiento distinto, un pensamiento diferente al anterior. Intento estar concentrado para saber cuándo ir e intentar ganar. Tenés que estar en alerta, más jugando de central en un fútbol argentino que no podés regalar nada, en la que te distraés un segundo lo pagás caro.

Los delanteros acá son mañosos...

Los delanteros tienen sus cualidades, sus mañas. Sobre todo los más grandes. ¿El que más me costó? (Emanuel) Gigliotti en el partido de Copa Libertadores, más que nada por la experiencia que tenía, sabía cómo poner el cuerpo para que no lo anticipe. Fue un lindo duelo.

¿Tu ídolo sigue siendo Sergio Ramos o cambió?

Sí. Hoy en día también admiro mucho a Lisandro (Martínez). Me parece de los mejores del mundo junto con el Cuti.

¿Qué tiene que tener un central para ser élite?

Tiene que ganar la mayor cantidad de duelos posibles, tanto aéreos como por el piso. Tiene que tener una buena salida de balón e intentar transmitir calma al equipo cuando lo necesite.

¿Creés que ser zurdo te beneficia?

Sí. Me atrevería a decir que no hay muchos centrales zurdos en el país y puede ser una cualidad.

La Copa Libertadores fue una competición donde estuviste muy bien, cómo fue jugarla.

Obviamente el primer sueño es debutar y el segundo es jugar un miércoles de noche de Copa Libertadores. Entonces, una sensación hermosa. Nunca imaginé jugar Copa Libertadores, menos llegar a semifinales.

La serie contra River fue increíble...

Nosotros lo tomamos con calma, sabíamos que si hacíamos lo que veníamos practicando en la semana con el Cacique nos iba a dar resultado, y así fue. Creo q el partido en el Amalfitani era para que termine con una diferencia mayor. Después en el Monumental, obviamente, vas a sufrir por momentos, pero lo sacamos adelante.

¿Cuál fue tu trabajo en particular?

Trabajamos mucho la basculación de línea, el estar corto con los volantes, el que no entren los pases filtrados de Enzo a Julián, o de Casco al medio. Intentamos tapar los espacios lo mejor posible.

Otro partido recordado, tristemente, es el 4-0 ante Flamengo. ¿Cómo fue marcar a un equipo tan flexible?

Un partido muy difícil, no solamente de lo técnico sino desde la velocidad mental y física. Lo habíamos entrenado, pero el rival juega, tiene virtudes y se nos complicó. Los wines se cerraban, los internos se abrían a banda, nos arrastraban la marca por toda la cancha... Era muy difícil.

Llegó Gareca. ¿Cómo fue el primer contacto con él?

Lo primero que dijo fue que confiemos en nosotros mismos, que creemos una energía positiva en el plantel, que ya venía de antes pero nos reforcemos más en eso. Que no juguemos tanto de primera, que intentemos asociarnos un poco más y atacar todo el tiempo. El ataque es la base.

El Sudamericano no salió como uno se lo esperaba. ¿Qué enseñanza te dejó la eliminación?

Que no podés regalar abslutamente nada, y que ya no ganás con la camiseta sino que los partidos los tenés que jugar. Fue una desilusión muy grande, teníamos la esperanza de jugar el Mundial a mitad de año y no hacerlo es algo muy triste.