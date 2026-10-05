Valentijn Driessen aún no se ha entusiasmado tras los primeros partidos del seleccionador Xavi Hernández al frente de la selección neerlandesa. Así lo ha hecho saber en Vandaag Inside.

«He visto muy poco de la mano de Xavi. Lo que quiere, pues muy bien, pero no se ve reflejado en el equipo. Sí, es igual de inestable que con Koeman. Esa defensa simplemente ya no da para más», arranca Driessen.

El experimento con Teun Koopmeiners en la zaga tampoco puede considerarse un éxito, opina el jefe de fútbol de De Telegraaf. «Eso no funcionó en absoluto. Cuando pasó al centro del campo, ya lo hizo bastante bien».

«Van Dijk jugó su partido número cien con la selección, no quiere jugar en la derecha. Y ahora tuvo que hacerlo, eso también dice bastante. Ese es el principio del fin, naturalmente», prosigue Driessen, despotricando.

«Van Dijk, y quizá también Dumfries, están demasiado seguros de su puesto. Porque conceden muchísimas ocasiones. Con Van Dijk tampoco tengo nada, no, y después de la semana pasada menos todavía», concluye, en alusión a la discusión con el capitán de la selección neerlandesa durante una rueda de prensa.

René van der Gijp cree, tras ver los últimos partidos, que simplemente hay que rebajar las expectativas. «Si al final llegamos a semifinales de la Eurocopa, eso sería una locura», considera.

«Pero Países Bajos no es así, nosotros pensamos que siempre competimos por el título», responde finalmente Derksen.