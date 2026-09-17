Valentijn Driessen: «Si está en forma, quizá vuelva a ser útil para la selección neerlandesa»

El viernes, el seleccionador Xavi dará a conocer la convocatoria de la selección neerlandesa para el próximo parón internacional. Valentijn Driessen espera que Virgil van Dijk esté ‘simplemente’ en la lista. El periodista también cree que podría haber un papel para Memphis Depay. Así lo cuenta en un vídeo de De Telegraaf.

«La gran pregunta es Virgil van Dijk», comienza Driessen. El defensa del Liverpool tiene ya 35 años, por lo que no se puede descartar una retirada como internacional.

«Él mismo no quiere decir nada al respecto y desde la KNVB también siguen en silencio. Los entrenadores del Liverpool, con los que Xavi también ha hablado, tampoco quieren contar nada. Cuando se le preguntó hace poco, se rio un poco y dijo que lo sabremos pronto».

«Pero si lo dejas, puedes decirlo sin más. Así que creo que no lo deja. Creo que seguirá siendo internacional. Si muestra una mejor forma que en el Mundial, eso sí es sensato», opina Driessen.

Otro nombre con el que está la duda de si Xavi volverá a convocarlo es Memphis. «Esa es otra cuestión. Ya vuelve a jugar, así que en realidad está en forma», afirma Driessen.

«Y si luego ves los delanteros que tenemos... Weghorst es un ariete que utilizas cuando lo necesitas, pero no para ser fijo en el once inicial. Brobbey no convenció contra el AZ».

«Y Meerdink tampoco convence en el AZ. Así que, si Depay está en forma, quizá vuelva a ser útil para la selección neerlandesa», concluye Driessen.