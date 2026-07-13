Valentijn Driessen se muestra muy duro con un jugador del Feyenoord: «¡Que se vaya! No me gusta nada»

Valentijn Driessen y Mike Verweij recomiendan al Feyenoord fichar a Kayne van Oevelen, según el podcast «Kick-off» de De Telegraaf. No será fácil, pues el Valencia también sigue al portero de 22 años del FC Volendam.

El club de Rotterdam busca portero desde hace meses y su primera opción era Tjark Ernst, del Hertha BSC, pero las negociaciones se han complicado. Por eso, según Feyenoord Transfermarkt, Van Oevelen es ahora la alternativa.

La competencia es dura: Ipswich Town, Leeds United y, sobre todo, Valencia también lo siguen. El portero descendió la temporada pasada con el Volendam a la Keuken Kampioen Divisie.

Driessen cree que sería un gran fichaje: «Ha dejado una excelente impresión este año. No entiendo que el Feyenoord no lo fiche, aunque sea como segundo portero».

Verweij coincide: «El Feyenoord tiene dinero. Por 2 o 2,5 millones se lo llevan».

«Y, en mi opinión, el Feyenoord tendría así un portero realmente bueno, con mucho potencial. Yo también lo ficharía, aunque probablemente Rigaux busque más en Bélgica».

El club busca un nuevo portero porque Timon Wellenreuther, que ya no tiene asegurada la titularidad, quiere marcharse. Driessen, por su parte, no es precisamente fan del alemán.

No acepta quedarse en el banquillo. Que se vaya. No me gusta nada. En la primera parte se ha lanzado como un loco contra un jugador del Brugge; podría lesionar a otro o a sí mismo. Y, encima, está buscando un traspaso. No es muy inteligente», concluye Driessen.