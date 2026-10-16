Valentijn Driessen se muestra excepcionalmente elogioso con una persona: «Esto fue fantástico, de verdad»

Valentijn Driessen está impresionado con Clarence Seedorf. El entrenador de 50 años fue presentado esta semana en el Corinthians y habló portugués con fluidez.

Tras una racha desastrosa, el Corinthians ha caído hasta el decimosexto puesto de la Serie A brasileña. Eso provocó el despido del entrenador Fernando Diniz, a quien sustituyó Seedorf.

«Su presentación fue magnífica», comienza Driessen en el pódcast Kick-off de De Telegraaf. «De verdad. Habló portugués con fluidez y dejó claro que era alguien de peso».

«Si rinde tan bien como se presentó en aquella rueda de prensa, el Corinthians ganará todos los partidos. Lo hizo realmente de maravilla. Por supuesto, sabe hablar muy bien, pero la forma en que se expresó… También en ese idioma. Se notaba que había alguien de peso».

«Fue impresionante, realmente impresionante. Si hablamos de comunicación, en el Corinthians no tienen nada que temer. Creo que habla italiano, español, portugués, inglés y neerlandés…».

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El jueves se supo que, debido a su nuevo trabajo en el Corinthians, Seedorf deja con efecto inmediato su puesto como miembro del consejo de supervisión de la KNVB. Driessen considera que es una buena decisión.

«Esta situación no es deseable para la KNVB. No puedes hacerle eso a él, ni al Corinthians ni a Depay. Y tampoco a la KNVB. Así que fue una decisión muy fácil», concluye Driessen.