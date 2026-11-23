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Los jugadores del Feyenoord han acudido a Giovanni van Bronckhorst para comunicarle que han perdido la confianza en Tjark Ernst. Así lo asegura Valentijn Driessen este lunes en Vandaag Inside.

«El Feyenoord probablemente cambiará de portero. Los jugadores han acudido a Van Bronckhorst y le han dicho que han perdido la confianza en Ernst», revela el jefe de fútbol de De Telegraaf.

Driessen entiende perfectamente por qué la plantilla del Feyenoord ya no confía en el portero alemán. «Le está costando al club puntos, dinero y el liderato. El Feyenoord ya es quinto».

Se espera que Ernst sea suplente este martes ante el FC Porto en la Champions League. «Creo que también tienen en cuenta el partido del domingo contra el Ajax. Quizá no sea buena idea mandar entonces a ese chico a jugar a De Kuip».

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Según Rijnmond, Florian Kastenmeier ocupará la portería del Feyenoord este martes. También se espera que Shaqueel van Persie sea titular en lugar de Nacho Ferri.

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«Nos llegan señales claras de que se van a tomar medidas. Su sustituto tendrá que evitar caerse por las escaleras esta noche, claro, pero nos dicen que el cambio es inminente», afirma este lunes Dennis Kranenburg, periodista que sigue al club.

«No puede ser peor que Ernst», dice Johan Derksen sobre Kastenmeier, el segundo portero del Feyenoord. «Parece una vieja ahí en la portería. Nunca se atreve a salir».

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«Entiendo que los jugadores acudan al entrenador, porque juegas por dinero. Con Ernst no tienes ninguna posibilidad. Con él nunca serán campeones», pronostica un escéptico Derksen.