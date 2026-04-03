Valentijn Driessen lo tiene claro: este será el once titular de Holanda en el Mundial

Ronald Koeman ya tiene definida la mayor parte de su convocatoria para el Mundial. Así lo afirma Valentijn Driessen en su última columna para De Telegraaf. El controvertido periodista también pronostica el once titular de la selección holandesa.

Driessen cree que los partidos amistosos contra Noruega y Ecuador no cambiarán mucho la visión que tenía Koeman.

«Si están en forma, Memphis Depay, Frenkie de Jong y Jurriën Timber, ausentes esta semana, serán titulares en el Mundial», comienza su artículo.

A Driessen simplemente no le impresionan los «suplentes» de la selección holandesa. «De todos los jugadores de segunda línea, ninguno llamó a la puerta de los titulares de la selección holandesa».

El periodista destaca incluso dos casos discordantes. «Stefan de Vrij y Nathan Aké lo hicieron mal. En situaciones de once contra once, los dos suplentes del Inter de Milán y del Manchester City se mostraron muy vulnerables en defensa».

«Si Koeman seleccionara de forma honesta y sin prejuicios, no debería volver a convocar a De Vrij (34) y Aké (31)», concluye Driessen.

Para terminar, Driessen pronostica la alineación. Al respecto, señala que Jan Paul van Hecke y Teun Koopmeiners se acercan al once inicial.

El once inicial previsto por Valentijn Driessen: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Donyell Malen, Memphis Depay, Cody Gakpo.