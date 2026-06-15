Valentijn Driessen lo elogia: «Busca la fama mundial»

Tras la primera jornada del Mundial 2026, el periodista Valentijn Driessen se muestra muy optimista sobre el centrocampista del PSV Ismael Saibari y afirma que el marroquí está proyectando su nombre a nivel internacional.

«Ismael Saibari ha dejado atrás el asunto de la toalla y busca la fama mundial», titula Driessen en una columna dedicada al centrocampista del PSV. El periodista cree que la directiva del club de Eindhoven ha visto con satisfacción el 1-1 entre Brasil y Marruecos.

Para Driessen, Saibari fue el mejor en el campo: «Sus números, con un 92 % de acierto en el pase en dos posiciones de ataque, son extraordinarios para un debutante en un Mundial».

«Su gol y su juego justifican el interés del Bayern de Múnich y una cifra de traspaso de más de 50 millones de euros», añade, y espera que el acuerdo se cierre aún durante el Mundial.

Driessen cree que, tras la polémica de la toalla en la final de la Copa Africana, Saibari ha recuperado su imagen mundial. «Con su estatus actual, Saibari ya no se prestará a algo así».

“A partir de ahora se le recordará por el magnífico gol con el que Marruecos inauguró el marcador ante Brasil. Pero Saibari no se conformará con eso: aspira a llevar su fama y la de Marruecos a lo más alto”, concluye Driessen.

Marruecos aún debe jugar contra Escocia y Haití en la fase de grupos.