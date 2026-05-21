Valentijn Driessen se muestra pesimista sobre las opciones de Curazao en el Mundial, según afirma en «In de Wandelgangen», sección digital de «Vandaag Inside».

Llegó a Curaçao al inicio de la semana para participar en las emisiones diarias del popular programa de televisión.

El miércoles se sentó por primera vez en el plató, aunque antes ya había conversado con el presentador Wilfred Genee sobre The Blue Wave.

Critica que el seleccionador Dick Advocaat haya convocado una rueda de prensa, pues, a su juicio, «eso echa más leña al fuego y mantiene el tema vivo».

«Tampoco creo que esto sea bueno para Curaçao. Todos deben dejarlo pasar. Mira lo fanático que está Johan (Derksen, red.). Simplemente tienen que dejarlo estar», afirma Driessen.

Argumenta que el equipo no mejorará con Advocaat y que, tras tres derrotas, volverá a casa sin puntos.

Curazao participará en el Mundial de 2026 como el país más pequeño de la historia. En el Grupo E se medirá a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.