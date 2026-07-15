Valentijn Driessen hace una llamativa afirmación sobre la estrella del PSV: «Por supuesto que ha sido descartado»

Valentijn Driessen cree que el Fulham, el PSV y Ricardo Pepi no son del todo sinceros sobre lo ocurrido en el mercado de invierno. Así lo afirmó el periodista de De Telegraaf el martes en «Vandaag Inside».

Al preguntar Johan Derksen por qué Pepi no fichó por el Fulham, Driessen respondió: «Por supuesto que lo han descartado».

«Pero eso no lo dicen. Todo estaba acordado, solo iba a viajar a Inglaterra para pasar el reconocimiento médico y, de repente, vuelve. Va a ser difícil vender a ese chico».

Por eso, Driessen espera que se quede en el PSV, donde tiene contrato hasta 2030.

Driessen duda de que Pepi sea titular: «Alassane Pléa ya está en forma y causa muy buena impresión. Quizá se quede otro año en el banquillo...»

Según Transfermarkt, Pepi sigue valiendo 30 millones de euros, aunque el PSV lo fichó en 2023 al Augsburgo por 13 millones.

En el Mundial apenas brilló: 202 minutos en cinco partidos y ningún gol.