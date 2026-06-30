Valentijn Driessen culpa a un jugador, además de a Ronald Koeman, por la eliminación en el Mundial

Es hora de un nuevo aire y un nuevo comienzo para la selección holandesa, sin el seleccionador Ronald Koeman ni el capitán Virgil van Dijk. Así lo afirma el periodista Valentijn Driessen en su última columna para De Telegraaf.

El polémico personaje televisivo se avergüenza del plan de juego de la selección holandesa. «Con su estrategia, Koeman ha perdido mucho más que el primer partido de eliminatoria de octavos de final y la oportunidad de pasar a cuartos de final del Mundial».

«La forma tan defensiva y carente de toda iniciativa con la que la selección holandesa se presentó ante el mundo entero es una gran vergüenza. Todo lo que representa nuestro fútbol nacional, Koeman y su capitán Van Dijk lo han renegado en Monterrey», añade.

Driessen no critica al defensa del Liverpool sin más. «Se optó por este estilo de juego ultradefensivo porque Van Dijk no tenía sus cosas en orden en defensa durante la fase de grupos del Mundial. Pero por muchos defensas que le rodeen, Van Dijk ya ha tenido su momento».

Tampoco salva a Koeman, a quien pide la dimisión: «Después del partido dijo que no lo había pensado, pero su puesto ya no es sostenible».

«Ahora se lo pensará y por eso no tiró la toalla en Monterrey. Pero cuanto antes mejor; si no quiere que la directiva de la KNVB lo destituya, debe asumir su responsabilidad este martes».

Y concluye: «Es hora de un cambio de aires y de un nuevo comienzo en la selección holandesa. Sin Koeman ni Van Dijk».