Dusan Tadic ha vuelto a la selección serbia, pero Valentijn Driessen no es nada positivo al respecto. En un vídeo deDe Telegraafvalora el papel del jugador del NEC en Serbia.

Driessen evalúa su regreso a la Eredivisie. "No del todo de forma positiva. Creo que no es adecuado para el juego que Dick Schreuder quiere practicar, con tanta intensidad y presión hacia delante. Con el balón, es un jugador magnífico, pero se le exige mucho más".

Según el Westlander de 63 años, el regreso de Tadic no augura nada bueno para Serbia. "Si Serbia lo repesca... Ya había tenido desavenencias con el anterior seleccionador. Tiene 37 años y va a cumplir 38, entonces ya lo sabes todo sobre el estado de la selección serbia".

"No me convence en absoluto lo que Tadic está mostrando en los últimos meses", juzga Driessen. "Puede que sea el líder de Serbia, pero hay que ser un líder sobre el campo y tirar del equipo. Eso, claramente, no lo está consiguiendo en el NEC".

"Creo que en Serbia tampoco lo lograría apenas. Hablé con un taxista y dice que tienen que rejuvenecer el equipo. Pero entonces no puedes recuperar a Tadic con 37 años y convertirlo directamente en capitán. Así vuelves al viejo patrón y eso nunca ha tenido éxito en Serbia", dice el periodista.

Driessen espera poco de Tadic. "Eso al mismo tiempo sí quiere decir que hay futuro para Virgil van Dijk, porque es bastante más joven que Tadic y todavía puede seguir un par de años. Pero no creo que Tadic todavía pueda aguantar dos años más hasta la Eurocopa".

El columnista vio en 2022, en el Ajax de Alfred Schreuder, que el delantero serbio ya iba a menos. "Entonces ya se decía: '¿Cuánto tiempo más tiene que seguir siendo titular?'. Ahora han pasado varios años y Tadic no mejora, porque también se hace mayor. Normalmente eso va acompañado de carencias y en su caso también ocurre. Creo que eso es el final de la historia".