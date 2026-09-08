Valentijn Driessen critica el lamento del director del Feyenoord Rigaux: «Ya sonó poco creíble entonces»

El exdirector del Feyenoord Dennis te Kloese «no merece una patada por detrás» por parte de la nueva dirección del club, según afirma Valentijn Driessen en un análisis en De Telegraaf. El actual director deportivo, Dévy Rigaux, trazó recientemente la dolorosa herencia de Te Kloese, pero Driessen califica esa explicación de «llanto poco creíble».

Rigaux repasó el pasado jueves su primera ventana de fichajes como director deportivo del Feyenoord. El belga afirmó que tuvo poco margen para incorporar refuerzos, porque había que recortar considerablemente la plantilla y los costes.

Bajo el predecesor Dennis te Kloese, el número de jugadores con contrato había ascendido a 43, por lo que Rigaux apenas tenía margen para moverse en el mercado de fichajes. «La masa salarial tenía que bajar, las amortizaciones tenían que bajar y, al mismo tiempo, no queríamos perder a todos nuestros pilares. Luchamos por ello», dijo Rigaux a la NOS.

Sin embargo, Driessen descarta la explicación de Rigaux como un «llanto poco creíble», en parte porque el belga no quiso respaldar las limitaciones financieras con cifras. «Fue totalmente poco creíble porque el domingo el Feyenoord rechazó una oferta de más de cuarenta millones de euros por Anis Hadj Moussa del Al-Ittihad de Arabia Saudí», afirma el jefe de fútbol de De Telegraaf.

Driessen señala que, tras su nombramiento, Rigaux invirtió veinte millones de euros en refuerzos y después vendió a un grupo de jugadores prescindibles por cerca de cincuenta millones de euros. Además, el Feyenoord aún tiene pendientes 35 millones de euros por su participación en la fase de liga de la Champions League.

«Por el camino, Rigaux pudo permitirse decir “no” a cantidades de 30 millones de euros (Givairo Read), casi 20 millones de euros (Targhalline), y no logró convencer a Anis Hadj Moussa para que se marchara a Arabia Saudí por una oferta de 30 millones de euros ni a Ayase Ueda para irse a Turquía por una oferta de 25 millones de euros».

Driessen sostiene que las quejas sobre las finanzas deficientes no encajan con la política deportiva de la última ventana de fichajes, por lo que el Feyenoord no puede competir con clubes como Ajax y PSV.

Sin embargo, Rigaux dio explicaciones sobre la caída de los traspasos, entre otros, de Ueda al Fenerbahçe y de Gjivai Zechiël al Lille OSC. «Queríamos colaborar con el traspaso al Fenerbahçe, pero Ueda prefería ir a la Premier League. No hubo interés concreto desde allí. Al final apareció Lille y nos vimos obligados a venderlo. Entonces, mejor un jugador importante que está al final de su ciclo que un joven».

Gjivai Zechiël también contó con el interés concreto del Lille. «Robert, Gio y yo lo hablamos y vemos en Gjivai a alguien sobre quien podemos construir en el futuro. Nos pareció más fuerte conservarlo», afirmó Rigaux. Además, Zechiël puede esperar un contrato nuevo y mejorado.

«Te Kloese no merece una patada por detrás»

Driessen espera que las cuentas anuales aclaren más la cuestión de si el predecesor de Rigaux, Te Kloese, tenía un agujero en la mano y si el colega director de asuntos financieros de Rigaux, Pieter Smorenburg, llevó a cabo y permitió una política financiera irresponsable.

El periodista considera que la dirección del Feyenoord no merece precisamente un premio a la elegancia. «Como club decente y como directores decentes, no le das a alguien una patada por detrás, que fue lo que sí ocurrió la semana pasada en De Kuip. Al parecer, los directivos Rigaux y Eenhoorn piensan de otra manera, con lo que su actual colega, el director financiero Smorenburg, también se vio afectado indirectamente».