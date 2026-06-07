Valentijn Driessen considera que un jugador de la selección holandesa es tremendamente predecible

Valentijn Driessen discrepa de Ronald Koeman. El seleccionador holandés confía más en la actual convocatoria para el Mundial que en la que llegó a semifinales de la Euro 2024. Driessen lo duda, según la sección «Kick-Off» del diario De Telegraaf.

«A este grupo le falta un Hadj Moussa», afirma Driessen. «Un jugador capaz de crear algo de la nada y ganar partidos al más alto nivel».

Su colega Mike Verweij apunta que Cody Gakpo ya cumplió ese rol en torneos pasados, pero Driessen no lo ve igual.

«¿Pero es que no tiene creatividad? Se sabe de antemano lo que hará Gakpo. No tiene las cualidades de un Robben: aquel podía repetir diez veces la misma jugada y le salía bien. Entrar desde la derecha y rematar con la izquierda, como hizo ahora Moussa contra Holanda. Y eso Gakpo no lo tiene», concluye Driessen, que no ve al delantero del Liverpool como un jugador decisivo.

Gakpo es mucho más predecible y no tiene las cualidades de Arjen Robben, uno de los mejores del mundo. En el Mundial 2014, cuando Holanda cayó en semifinales ante Argentina, era el mejor del mundo; no ganó el Balón de Oro, pero estaba a ese nivel. Gakpo jamás llegará a eso».

Gakpo, vinculado al Tottenham Hotspur, fue titular el miércoles contra Argelia. Koeman lo sustituyó en el 80’ por Wout Weghorst, y poco después Hadj Moussa marcó el gol de la victoria en De Kuip.

Donyell Malen y Crysencio Summerville completaron el ataque. Memphis Depay entró en la segunda parte, pero no convenció.