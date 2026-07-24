Luciano Valente se muestra positivo sobre las primeras semanas de Giovanni van Bronckhorst en el Feyenoord. Eso sí, para Shaqueel van Persie está siendo un periodo de adaptación, sobre todo después de ver salir a su padre como entrenador principal.

«Shaqueel lo está llevando muy bien, eso también se le nota. Alguna vez hemos hablado de ello. Él también dice: al final, yo simplemente soy futbolista. Shaqueel contó en realidad exactamente lo mismo que digo yo siempre: en el fútbol pasa que de vez en cuando se va un entrenador», explica Valente a ESPN.

«Para él es especial, porque naturalmente es su padre», continúa el centrocampista. «Entonces todo se magnifica. Pero lo está llevando muy bien. Ni siquiera hemos tenido que ayudarle en ese sentido».

Valente se siente perfectamente con Van Bronckhorst al mando. «De verdad siento una energía positiva. Soy muy positivo sobre cómo lo estamos haciendo como equipo. Los entrenamientos son de alto nivel y la intensidad es altísima. Eso también hace que el fútbol sea más divertido».

«Entrenas casi toda la semana y en el fin de semana suele haber un partido. Hay que mantener entre todos un buen ambiente en los entrenamientos y fuera del campo. Entonces puede ser una temporada muy bonita. Las condiciones están ahí, sin duda», afirmó el esperanzado jugador del Feyenoord.

Que Valente pudiera trabajar bien con Van Persie no supone ningún problema en su relación con Van Bronckhorst. «No, no me resulta difícil. Siempre seré sincero al respecto. Como ya he dicho más veces: mi relación con Robin van Persie es buena y ahora también la tengo con Gio. Al final eres futbolista y tienes que tenerse en cuenta mutuamente y ayudarse».

«Queremos ser campeones y para eso hay que intercambiar ideas entre todos. Sé cómo funciona el fútbol, así que puedes asimilar antes un despido. Es algo que pasa. Al final, todo el mundo vuelve a encontrar su camino y su lugar, y entonces le deseas lo mejor al otro», concluye el centrocampista del Feyenoord.