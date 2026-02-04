Valencia vs. Real Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Valencia recibe a Real Madrid este domingo 8 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio de Mestalla, por la vigésima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Valencia vs. Real Madrid de LaLiga 2025-26

Los Chés llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-2 a manos de Real Betis en la fecha 22, a pesar del gol de Luis Rioja. El equipo dirigido por Carlos Corberán es décimo sexto en la clasificación con 23 puntos, solo uno por encima de la zona de descenso.

Por su parte, los Merengues vencieron por 2-1 a Rayo Vallecano en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. El cuadro a cargo de Álvaro Arbeloa es segundo en la tabla con 54 unidades, uno por detrás del Barcelona en la lucha por la cima del campeonato.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Valencia vs Real Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Valencia vs Real Madrid

Primera División - Primera División Estadio Mestalla

El partido se disputa este domingo 8 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Mestalla.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Valencia contra Real Madrid alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager C. Corberan Alineación probable Suplentes Manager Álvaro Arbeloa

Noticias del Valencia

Los Chés vienen de un duro golpe en la Copa del Rey, donde perdieron a mitad de semana en los cuartos de final por 1-2 a manos de Athletic Club, a pesar de la anotación de Umar Sadiq, quien también le costó un tanto a Valencia con un autogol.

Noticias del Real Madrid

Kylian Mbappé ha encontrado en la semana un nuevo defensor ante las criticas en Didier Deschamps, el entrenador de la selección de Francia. A pesar de ser uno de los mejores goleadores de LaLiga y Europa con el Real Madrid, Mbappé tienen detractores, quienes lo acusan de una falta de sacrificio, entre otras cosas.

Sin embargo, Deschamps defiende las cualidades de su futbolista estrella de cara a la Copa del Mundo.

“Si quieren juzgar a Kylian diciendo que tiene que correr al menos 11 kilómetros por partido, no se molesten: no lo va a hacer. Va a hacer muchas más carreras de alta intensidad que los demás", expresó durante el Sports Journalism Festival.

“Existe esa imagen de que es egoísta e individualista y, aunque es cierto que un delantero debe tener algo de eso, puedo asegurarte que dentro de la selección francesa se comporta como un auténtico capitán”, agregó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles