Lamine Yamal, la estrella de la selección de España, reveló las palabras que le dedicó la leyenda argentina Lionel Messi tras la final del Mundial 2026, que vio a La Roja proclamarse campeona a costa de Argentina.

La final tuvo un carácter excepcional, al reunir a dos generaciones diferentes de estrellas del fútbol, con Messi en el bando argentino, mientras que Yamal lideraba la nueva generación de la selección de España, en un enfrentamiento que despertó un enorme interés popular y mediático en todo el mundo.

Yamal disputó el partido con diecinueve años, en un momento en el que Messi, de 39 años, afrontaba probablemente su última etapa con la selección argentina, encontrándose así el joven jugador cara a cara con su ídolo en el mayor escenario del mundo del fútbol.

Tras el pitido final y la coronación de España como campeona del mundo, Yamal se aseguró de acercarse a Messi para expresar su admiración y respeto hacia la leyenda argentina, en una escena emotiva que llamó la atención de los aficionados y los medios de comunicación.

Yamal reveló la conversación que mantuvieron después del partido, explicando que Messi le dirigió un mensaje especial que quedará grabado en su memoria durante toda su carrera futbolística.

La estrella del Barcelona dijo, según recogió el diario Marca: "Me dijo que siguiera mi camino, y que el futuro pertenece a nuestra generación".

Y añadió Yamal, hablando del valor que tienen para él las palabras de Messi: "Estas palabras valen tanto como la medalla de oro que llevo alrededor del cuello".

El momento adquiere una importancia especial habida cuenta de la relación simbólica que une a Messi con Yamal, ya que el nombre de ambas estrellas quedó ligado a una famosa imagen que se remonta a hace muchos años, en la que Messi apareció con Yamal cuando este era un bebé, antes de reencontrarse años después, pero esta vez sobre el terreno de juego y en una final del Mundial.

Y mientras Messi salió del partido perdiendo el título, Yamal celebraba el mayor logro de su carrera hasta el momento, en una escena que parecía encarnar el traspaso del testigo de una leyenda que dominó el fútbol mundial durante muchos años a una joven estrella de la que se espera que lidere a la nueva generación.

Y pese a la diferencia de sentimientos de ambas estrellas tras el partido, las palabras de Messi transmitieron un claro mensaje de apoyo a Yamal, quien ve en el capitán de Argentina una de sus principales fuentes de inspiración.

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